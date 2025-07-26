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 | Yusuf Özgür Bülbül

KAAN anlaşması Türkiye'nin savunma sanayii gücünü zirveye taşıyor

Endonezya ile imzalanan Milli Muharip Uçak KAAN anlaşması, Türkiye'nin savunma sanayii ve teknoloji alanındaki büyüyen iddiasının ve küresel arenadaki yükselişinin en parlak örneklerinden biri olarak tarihe geçti. Konuyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 17:52
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 18:27

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin her alanda ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.

KAAN anlaşması Türkiye'nin savunma sanayii gücünü zirveye taşıyor

Çelik, Erdoğan'ın "özgüven inşa eden vizyonu ve siyasi iradesi"nin ülkenin gelişimindeki kilit rolünü belirtti.

KAAN anlaşması Türkiye'nin savunma sanayii gücünü zirveye taşıyor

KAAN ANLAŞMASINA VURGU YAPTI

AK Parti Sözcüsü ÖmerÇelik, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın özgüven inşa eden vizyonu ve siyasi iradesi her alanda ülkemizi ilerletmeye devam ediyor. ile yapılan milli muharip uçak “” anlaşması, Türkiye’nin bu alandaki iddiasının önemli bir örneğidir . Türkiye, büyük iddiaları birer birer hayata geçiriyor. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve başta olmak üzere, emeği geçen tüm kişi ve kurumları tebrik ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği “TÜRKİYE YÜZYILI” hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

https://x.com/omerrcelik/status/1949111970398912960

KAAN’IN SATIŞINA YÖNELİK RESMİ SÖZLEŞME İMZALANDI!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Millî Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında, Endonezya ile 48 adetlik satış sözleşmesi imzalandı.

Gerçekleştirilen imza törenine; T.C. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Cihad Vardan, Millî Savunma Bakan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Şuay Alpay ve TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu katıldı.

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#endonezya
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#türkiye savunma sanayii
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