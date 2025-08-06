Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

KAAN savaş uçağı F35'e rakip oluyor! ABD'den çok çarpıcı Türkiye yorumu

Türkiye’nin savunma sanayii alanında attığı başarılı adımlar dünya tarafından dikkatle takip ediliyor. Amerika’da yayın yapan Newsweek dergisinin haberinde, Türkiye’nin yerli ve milli beşinci nesil savaş uçağı KAAN’ın, ABD’nin F-35 stealth jetine küresel pazarda ciddi bir rakip olma potansiyeline sahip olduğu vurgulandı. İşte haberin detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAAN savaş uçağı F35'e rakip oluyor! ABD'den çok çarpıcı Türkiye yorumu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 14:29

'nin kendi imkanlarıyla yerli ve milli olarak üretip geliştirdiği ve Tam Bağımsız Türkiye hedefine giden yolda attığı en önemli adımların başında gelen , havacılık dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Amerika'nın en önemli yayın kuruluşlarından birisi olan Newsweek dergisi, KAAN'ı manşetine taşıyarak; 'Türkiye'nin KAAN projesi, savaş uçağı pazarında yeni bir rekabet alanı oluşturdu' ifadesini kullandı.

KAAN savaş uçağı F35'e rakip oluyor! ABD'den çok çarpıcı Türkiye yorumu

KAAN, F35'LERE RAKİP OLUYOR!

ABD'de yayın yapan Newsweek dergisi, "Bir NATO müttefikinin savaş uçağı ABD'nin satışlarına rakip oluyor" başlıklı haberinde, Türkiye'nin üretip geliştirdiği savaş uçağı KAAN hakkında, dikkat çeken ifadelere yer verdi. Haberde, KAAN'ın F-35 savaş uçaklarına rakip olacağı da özellikle vurgulandı.

KAAN savaş uçağı F35'e rakip oluyor! ABD'den çok çarpıcı Türkiye yorumu

İşte ABD dergisi Newsweek'in haberindeki ifadeler:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen KAAN savaş uçağı, Türkiye'nin eskiyen F-16 filosunun yerini alması hedeflenirken, komşuları için de düşük maliyetli bir alternatif olarak konumlandırılıyor. TAI yönetimi, uçağın Lockheed Martin tarafından üretilen ABD yapımı F-35'ten daha uygun fiyatlı olması bekleniyor.

KAAN savaş uçağı F35'e rakip oluyor! ABD'den çok çarpıcı Türkiye yorumu

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemleri satın alması nedeniyle 2019 yılında F-35 programından çıkarılması, Ankara'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde stratejik özerkliğe doğru yöneldiğinin bir göstergesiydi . Bölünmeden önce Türk firmaları 900'den fazla F-35 parçası üretmiş ve gizlilik ve havacılık teknolojilerinde önemli deneyim kazanmıştı.

KAAN savaş uçağı F35'e rakip oluyor! ABD'den çok çarpıcı Türkiye yorumu

KAAN'ın 2024'te ilk test uçuşunu gerçekleştirmesinden bu yana artan bir ilgi ortaya çıktı. Jet programına Mısır'ın da katılacağı yönünde haberler geliyor ancak Kahire veya Ankara'dan resmi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'nin Endonezya'ya tedarik anlaşması ilk olarak Haziran ayında Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu. Erdoğan, silahlı kuvvetlerinde NATO teçhizatı kullanma geçmişine sahip Cakarta ile yapılan anlaşmanın "yerli ve milli savunma sanayimizin ilerlemesini ve başarılarını gözler önüne serdiğini" söyledi.

KAAN savaş uçağı F35'e rakip oluyor! ABD'den çok çarpıcı Türkiye yorumu

KAAN REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR!

Milli Muharip Uçak KAAN için şimdiden 6 ülke Türk yetkililerle görüşmeye başladı. Bu ülkeler arasında; Mısır, Katar, Azerbaycan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. 2019 yılında tanıtılan ve rekor sürede ilk uçuşunu gerçekleştiren KAAN, uzman isimlerden de tam not aldı. Son olarak Endonezya’ya 48 adet satışı gerçekleştirilen KAAN için Avrupa'dan da talep geldiği konuşuluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
KAAN savaş uçağı için sıraya giren ülkeler! İlk satış tarihi belli oldu
ETİKETLER
#Ekonomi
#Gündem
#Teknoloji
#Dünya
#türkiye
#kaan
#f-35
#savunma sanayi
#havaçılık
#milli muharip uçak
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.