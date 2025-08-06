KAAN savaş uçağı F35'e rakip oluyor! ABD'den çok çarpıcı Türkiye yorumu

Türkiye'nin kendi imkanlarıyla yerli ve milli olarak üretip geliştirdiği ve Tam Bağımsız Türkiye hedefine giden yolda attığı en önemli adımların başında gelen Milli Muharip Uçak KAAN, havacılık dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Amerika'nın en önemli yayın kuruluşlarından birisi olan Newsweek dergisi, KAAN'ı manşetine taşıyarak; 'Türkiye'nin KAAN projesi, savaş uçağı pazarında yeni bir rekabet alanı oluşturdu' ifadesini kullandı.

KAAN, F35'LERE RAKİP OLUYOR!

ABD'de yayın yapan Newsweek dergisi, "Bir NATO müttefikinin savaş uçağı ABD'nin F-35 satışlarına rakip oluyor" başlıklı haberinde, Türkiye'nin üretip geliştirdiği savaş uçağı KAAN hakkında, dikkat çeken ifadelere yer verdi. Haberde, KAAN'ın F-35 savaş uçaklarına rakip olacağı da özellikle vurgulandı.

İşte ABD dergisi Newsweek'in haberindeki ifadeler:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen KAAN savaş uçağı, Türkiye'nin eskiyen F-16 filosunun yerini alması hedeflenirken, komşuları için de düşük maliyetli bir alternatif olarak konumlandırılıyor. TAI yönetimi, uçağın Lockheed Martin tarafından üretilen ABD yapımı F-35'ten daha uygun fiyatlı olması bekleniyor.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemleri satın alması nedeniyle 2019 yılında F-35 programından çıkarılması, Ankara'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde stratejik özerkliğe doğru yöneldiğinin bir göstergesiydi . Bölünmeden önce Türk firmaları 900'den fazla F-35 parçası üretmiş ve gizlilik ve havacılık teknolojilerinde önemli deneyim kazanmıştı.

KAAN'ın 2024'te ilk test uçuşunu gerçekleştirmesinden bu yana artan bir ilgi ortaya çıktı. Jet programına Mısır'ın da katılacağı yönünde haberler geliyor ancak Kahire veya Ankara'dan resmi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'nin Endonezya'ya tedarik anlaşması ilk olarak Haziran ayında Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu. Erdoğan, silahlı kuvvetlerinde NATO teçhizatı kullanma geçmişine sahip Cakarta ile yapılan anlaşmanın "yerli ve milli savunma sanayimizin ilerlemesini ve başarılarını gözler önüne serdiğini" söyledi.

KAAN REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR!

Milli Muharip Uçak KAAN için şimdiden 6 ülke Türk yetkililerle görüşmeye başladı. Bu ülkeler arasında; Mısır, Katar, Azerbaycan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. 2019 yılında tanıtılan ve rekor sürede ilk uçuşunu gerçekleştiren KAAN, uzman isimlerden de tam not aldı. Son olarak Endonezya’ya 48 adet satışı gerçekleştirilen KAAN için Avrupa'dan da talep geldiği konuşuluyor.