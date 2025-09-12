Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Yatırımcısı çok kazandı! Fiyatı 14 yılın zirvesini gördü

Faiz indirimleri beklentilerinin güçlenmesi emtia piyasasında artışlara neden oluyor. Özellikle değerli madenlerin fiyat artışı dikkat çekiyor. Gümüşün ons fiyatı uluslararası piyasalarda 42,3 doları test ederek 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yatırımcısı çok kazandı! Fiyatı 14 yılın zirvesini gördü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 12:54
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 13:08

Makroekonomik verilerin ABD'de iş gücü piyasasının soğuduğuna ve enflasyonun da ılımlı seviyelerde olduğuna işaret etmesi ABD Merkez Bankasının () beklentilerin üzerinde faiz indirimleri yapabileceğine dair öngörüleri kuvvetlendirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar bankanın toplamda 3 faiz indirimine gideceği beklentilerini de güçlendirdi.

Yatırımcısı çok kazandı! Fiyatı 14 yılın zirvesini gördü

Faiz indirimleri beklentilerinin gücünü koruması emtia piyasasında özellikle değerli metalleri pozitif etkiliyor. Gümüşün ons fiyatı uluslararası piyasalarda 42,3 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti. yatırımcısına yılbaşından bu yana yüzde 45'in üzerinde kazandırdı.

Yatırımcısı çok kazandı! Fiyatı 14 yılın zirvesini gördü

Fed'in faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi, dolara olan talebin azalması ve tahvil faizlerindeki gerileme gümüş fiyatlarının yükselmesine neden olan önemli faktörler arasında yer aldı. Gümüş gibi, hem jeopolitik gerginlik veya finansal istikrarsızlık dönemlerinde güvenli liman özelliği taşırken hem de endüstriyel alanda da geniş bir kullanıma sahip bulunuyor.

Özellikle elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerden yoğun bir şekilde gümüş talebi geliyor. Gümüş güneş panellerinde de yoğun bir şekilde kullanılıyor. ABD'nin gümüşü "kritik mineral" listesine alma kararı da gümüş talebinin artacağına yönelik öngörüleri kuvvetlendirdi.

Yatırımcısı çok kazandı! Fiyatı 14 yılın zirvesini gördü

FAİZ İNDİRİMİNDE GEÇ KALINDI

Vadeli işlem ve uzmanı Zafer Ergezen, son dönemde özellikle kıymetli metallerde güçlü bir talep görüldüğünü söyledi. Eylül ayı içerisinde özellikle altın fiyatlarının yükseldiğini vurgulayan Ergezen, ancak ABD'den gelen hem hem tarım dışı istihdam verilerine bakıldığında Fed'den beklentilerinin arttığını ifade etti. Ergezen, bu durumun dolayısıyla kıymetli metallere olumlu yansıdığını aktardı.

Yatırımcısı çok kazandı! Fiyatı 14 yılın zirvesini gördü

GÜMÜŞ ATAĞA GEÇTİ

Gümüşün de bu noktada atağa geçtiğini dile getiren Ergezen, altının ons fiyatının 3 bin 700 dolar seviyelerine yaklaştığını şimdi gümüş tarafında da aynı benzer bir yükselişin görüldüğünü kaydetti.

Altının ons fiyatında 3 bin 700 dolar seviyelerinin kritik olduğunu ifade eden Ergezen, "Faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla birlikte eğer ABD tarafında özellikle büyümeye yönelik verilerde iyimserlik görürsek burada gümüşteki yükselişin daha da hızlandığını görebiliriz." dedi.

Yatırımcısı çok kazandı! Fiyatı 14 yılın zirvesini gördü

Ergezen, ABD'den ve Çin'den ekonomik toparlanmaya yönelik verilerin gelmesi durumunda altın/gümüş rasyonunun yıl içinde 80'in altına doğru gerileme ihtimali olduğunu belirterek, "Peki bu olası mı diye soracak olursak da baktığımız zaman özellikle ABD'den gelen tarım dışı istihdam verileri zayıftı. Ondan öncekiler keza zayıftı. Geçmişe dönelik revizyonlar bize şunu gösteriyor. Faiz indirimleri olsa bile sanki Fed bir miktar geç kalmış gibi. Bu da ekonomideki yavaşlamanın devam edeceğini göstermekte. Altın/gümüş rasyonunun bir süre mevcut seviyelerde dalgalanmasını bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcısı çok kazandı! Fiyatı 14 yılın zirvesini gördü

Gümüşte çok sert kayıplar beklemediğini söyleyen Ergezen, şöyle devam etti: "Altına paralel nispeten hareketler görme olasılığımız yüksek. O zaman 40 dolar üzerindeki gümüş salınımı devam edecektir. Ne zaman ekonomik verilerde toparlanma oluşmaya başladığını görürüz, beklentilerden iyi gelen veriler görürüz, o zaman gümüşün yukarıya doğru yönelmeye başladığını ve yeniden altına göre değer kazandığını görebiliriz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
10 soruda faizsiz ev ve araç sahibi olmanın yolu: Bakan Kurum maddelerle anlattı
Düşük gösterilen maaş oyunu bozuldu! Yargıtay'dan çalışanlar için kritik karar!
ETİKETLER
#fed
#altın
#enflasyon
#faiz indirimi
#gümüş
#abd ekonomisi
#Emtia Piyasaları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.