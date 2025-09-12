Yatırımcısı çok kazandı! Fiyatı 14 yılın zirvesini gördü

Makroekonomik verilerin ABD'de iş gücü piyasasının soğuduğuna ve enflasyonun da ılımlı seviyelerde olduğuna işaret etmesi ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentilerin üzerinde faiz indirimleri yapabileceğine dair öngörüleri kuvvetlendirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar bankanın toplamda 3 faiz indirimine gideceği beklentilerini de güçlendirdi.

Faiz indirimleri beklentilerinin gücünü koruması emtia piyasasında özellikle değerli metalleri pozitif etkiliyor. Gümüşün ons fiyatı uluslararası piyasalarda 42,3 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Gümüş yatırımcısına yılbaşından bu yana yüzde 45'in üzerinde kazandırdı.

Fed'in faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi, dolara olan talebin azalması ve tahvil faizlerindeki gerileme gümüş fiyatlarının yükselmesine neden olan önemli faktörler arasında yer aldı. Gümüş altın gibi, hem jeopolitik gerginlik veya finansal istikrarsızlık dönemlerinde güvenli liman özelliği taşırken hem de endüstriyel alanda da geniş bir kullanıma sahip bulunuyor.

Özellikle elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerden yoğun bir şekilde gümüş talebi geliyor. Gümüş güneş panellerinde de yoğun bir şekilde kullanılıyor. ABD'nin gümüşü "kritik mineral" listesine alma kararı da gümüş talebinin artacağına yönelik öngörüleri kuvvetlendirdi.

FAİZ İNDİRİMİNDE GEÇ KALINDI

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, son dönemde özellikle kıymetli metallerde güçlü bir talep görüldüğünü söyledi. Eylül ayı içerisinde özellikle altın fiyatlarının yükseldiğini vurgulayan Ergezen, ancak ABD'den gelen hem enflasyon hem tarım dışı istihdam verilerine bakıldığında Fed'den faiz indirimi beklentilerinin arttığını ifade etti. Ergezen, bu durumun dolayısıyla kıymetli metallere olumlu yansıdığını aktardı.

GÜMÜŞ ATAĞA GEÇTİ

Gümüşün de bu noktada atağa geçtiğini dile getiren Ergezen, altının ons fiyatının 3 bin 700 dolar seviyelerine yaklaştığını şimdi gümüş tarafında da aynı benzer bir yükselişin görüldüğünü kaydetti.

Altının ons fiyatında 3 bin 700 dolar seviyelerinin kritik olduğunu ifade eden Ergezen, "Faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla birlikte eğer ABD tarafında özellikle büyümeye yönelik verilerde iyimserlik görürsek burada gümüşteki yükselişin daha da hızlandığını görebiliriz." dedi.

Ergezen, ABD'den ve Çin'den ekonomik toparlanmaya yönelik verilerin gelmesi durumunda altın/gümüş rasyonunun yıl içinde 80'in altına doğru gerileme ihtimali olduğunu belirterek, "Peki bu olası mı diye soracak olursak da baktığımız zaman özellikle ABD'den gelen tarım dışı istihdam verileri zayıftı. Ondan öncekiler keza zayıftı. Geçmişe dönelik revizyonlar bize şunu gösteriyor. Faiz indirimleri olsa bile sanki Fed bir miktar geç kalmış gibi. Bu da ekonomideki yavaşlamanın devam edeceğini göstermekte. Altın/gümüş rasyonunun bir süre mevcut seviyelerde dalgalanmasını bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gümüşte çok sert kayıplar beklemediğini söyleyen Ergezen, şöyle devam etti: "Altına paralel nispeten hareketler görme olasılığımız yüksek. O zaman 40 dolar üzerindeki gümüş salınımı devam edecektir. Ne zaman ekonomik verilerde toparlanma oluşmaya başladığını görürüz, beklentilerden iyi gelen veriler görürüz, o zaman gümüşün yukarıya doğru yönelmeye başladığını ve yeniden altına göre değer kazandığını görebiliriz."