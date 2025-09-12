Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

10 soruda faizsiz ev ve araç sahibi olmanın yolu: Bakan Kurum maddelerle anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile faizsiz ev, araç ve iş yeri sahibi olmak için gereken şartları açıkladı. 81 ilde geçerli olacak bu sistemle kimler nasıl yatırım yapabilecek? İşte 10 soruyla faizsiz yatırım şartları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
10 soruda faizsiz ev ve araç sahibi olmanın yolu: Bakan Kurum maddelerle anlattı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 10:12

Çevre, Şehircilik ve Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Tasarruf Finansman'ın 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almayı sağlayacak sistemiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Bakan Kurum'un NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında yer alan sorular ve cevapları şöyle:

10 soruda faizsiz ev ve araç sahibi olmanın yolu: Bakan Kurum maddelerle anlattı

1- EMLAK KATILIM TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİ NEDİR?

Katılımcıların bir araya gelerek Emlak Katılım güvencesi altında bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağladıkları, belirli bir birikimin ardından kalan finansmanın faizsiz karşılandığı bu sistemde ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olunur.

10 soruda faizsiz ev ve araç sahibi olmanın yolu: Bakan Kurum maddelerle anlattı

2- SİSTEM NASIL İŞLER?

Finansman tutarı ve bütçeye uygun aylık taksit miktarı belirlenir. Katılımcılar sisteme sadece organizasyon ücreti adıyla katılım bedeli ödeyerek dahil olur. Katılımcılar, teslimat tarihi geldiğinde kredi çekmeden, faiz ödemeden ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olur.

10 soruda faizsiz ev ve araç sahibi olmanın yolu: Bakan Kurum maddelerle anlattı

3- EMLAK KATILIM TASARRUF FİNANSMAN İLE NASIL EV, ÇATILI İŞ YERİ YA DA ARAÇ SAHİBİ OLURUM?

'Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli' ile ev, araç veya çatılı iş yerinin teslimat tarihini müşterinin belirlediği, faizsiz bir finansman çözümü sunulur. 'Çekilişli Tasarruf Finansman Modeli' ile ise katılımcılar, belirlenen taksitlerle birikim yaparken her ay noter huzurunda düzenli olarak yapılan çekilişlerle teslimatını alır.

10 soruda faizsiz ev ve araç sahibi olmanın yolu: Bakan Kurum maddelerle anlattı

4- BANKA KREDİSİNDEN FARKI NEDİR?

Faiz ya da vade farkı gibi yöntemler bu modelde uygulanmaz. Tutarı belirlenen ev, araç ve çatılı iş yeri alımı için anapara üzerinden taksitlerle ödeme imkanı sunulur. Peşinatlı ve peşinatsız seçeneklerle katılımcılar kira öder gibi ev sahibi olabilir.

10 soruda faizsiz ev ve araç sahibi olmanın yolu: Bakan Kurum maddelerle anlattı

5- TÜRKİYE’NİN 81 İLİNDE FAYDALANMA İMKANI VAR MI, BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Evet, dileyen herkes tüm Emlak Katılım şubelerinden sisteme dahil olabilir.

10 soruda faizsiz ev ve araç sahibi olmanın yolu: Bakan Kurum maddelerle anlattı

6- SİSTEM İKİNCİ EL OTOMOBİLİ DE KAPSIYOR MU?

Sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olma imkanı sağlanır.

10 soruda faizsiz ev ve araç sahibi olmanın yolu: Bakan Kurum maddelerle anlattı

7- ÇATILI İŞ YERİ FİNANSMANI NASIL SAĞLANIR?

Çatılı iş yerinin finansman tahsisi, plan türüne göre ya önceden belirlenir ya da noter huzurunda yapılan çekilişle gerçekleştirilir.

10 soruda faizsiz ev ve araç sahibi olmanın yolu: Bakan Kurum maddelerle anlattı

8- EV YA DA İŞ YERİ SAHİPLERİ DE FAYDALANABİLİR Mİ?

Evet. Ev, araç veya çatılı iş yeri sahibi olanlar da sisteme dahil olabilir.

10 soruda faizsiz ev ve araç sahibi olmanın yolu: Bakan Kurum maddelerle anlattı

9- EN FAZLA KAÇ TAKSİDE KADAR İMKAN SUNULUR?

Konut ve çatılı iş yeri sözleşmeleri için 120 ay, taşıt sözleşmeleri için 60 ay kuralı vardır. Ancak bu kural toplam sözleşme süresi için değil sadece finansman süresi içindir.

10 soruda faizsiz ev ve araç sahibi olmanın yolu: Bakan Kurum maddelerle anlattı

10- YAŞ VE GELİR SINIRI VAR MI?

18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sisteme dahil olabilir. Herhangi bir gelir sınırı yoktur.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Düşük gösterilen maaş oyunu bozuldu! Yargıtay'dan çalışanlar için kritik karar!
Emlak vergisi masada! AK Parti'den açıklama geldi
ETİKETLER
#iklim değişikliği
#Bakan Murat Kurum
#Emlak Katılım
#Faizsiz Ev
#Tasarruf Finansman
#Konut Finansmanı
#Emlak Katılım Tasarruf Finansman
#Faizsiz Ev Alımı
#Çalımlı İş Yeri Finansmanı
#Araç Finansmanı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.