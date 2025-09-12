10 soruda faizsiz ev ve araç sahibi olmanın yolu: Bakan Kurum maddelerle anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Tasarruf Finansman'ın 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almayı sağlayacak sistemiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Bakan Kurum'un NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında yer alan sorular ve cevapları şöyle:

1- EMLAK KATILIM TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİ NEDİR?

Katılımcıların bir araya gelerek Emlak Katılım güvencesi altında bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağladıkları, belirli bir birikimin ardından kalan finansmanın faizsiz karşılandığı bu sistemde ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olunur.

2- SİSTEM NASIL İŞLER?

Finansman tutarı ve bütçeye uygun aylık taksit miktarı belirlenir. Katılımcılar sisteme sadece organizasyon ücreti adıyla katılım bedeli ödeyerek dahil olur. Katılımcılar, teslimat tarihi geldiğinde kredi çekmeden, faiz ödemeden ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olur.

3- EMLAK KATILIM TASARRUF FİNANSMAN İLE NASIL EV, ÇATILI İŞ YERİ YA DA ARAÇ SAHİBİ OLURUM?

'Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli' ile ev, araç veya çatılı iş yerinin teslimat tarihini müşterinin belirlediği, faizsiz bir finansman çözümü sunulur. 'Çekilişli Tasarruf Finansman Modeli' ile ise katılımcılar, belirlenen taksitlerle birikim yaparken her ay noter huzurunda düzenli olarak yapılan çekilişlerle teslimatını alır.

4- BANKA KREDİSİNDEN FARKI NEDİR?

Faiz ya da vade farkı gibi yöntemler bu modelde uygulanmaz. Tutarı belirlenen ev, araç ve çatılı iş yeri alımı için anapara üzerinden taksitlerle ödeme imkanı sunulur. Peşinatlı ve peşinatsız seçeneklerle katılımcılar kira öder gibi ev sahibi olabilir.

5- TÜRKİYE’NİN 81 İLİNDE FAYDALANMA İMKANI VAR MI, BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Evet, dileyen herkes tüm Emlak Katılım şubelerinden sisteme dahil olabilir.

6- SİSTEM İKİNCİ EL OTOMOBİLİ DE KAPSIYOR MU?

Sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olma imkanı sağlanır.

7- ÇATILI İŞ YERİ FİNANSMANI NASIL SAĞLANIR?

Çatılı iş yerinin finansman tahsisi, plan türüne göre ya önceden belirlenir ya da noter huzurunda yapılan çekilişle gerçekleştirilir.

8- EV YA DA İŞ YERİ SAHİPLERİ DE FAYDALANABİLİR Mİ?

Evet. Ev, araç veya çatılı iş yeri sahibi olanlar da sisteme dahil olabilir.

9- EN FAZLA KAÇ TAKSİDE KADAR İMKAN SUNULUR?

Konut ve çatılı iş yeri sözleşmeleri için 120 ay, taşıt sözleşmeleri için 60 ay kuralı vardır. Ancak bu kural toplam sözleşme süresi için değil sadece finansman süresi içindir.

10- YAŞ VE GELİR SINIRI VAR MI?

18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sisteme dahil olabilir. Herhangi bir gelir sınırı yoktur.