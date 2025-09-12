Menü Kapat
Editor
 Bengü Sarıkuş

Türkiye'de banka şubesi ve ATM Sayısı değişti! İşte en çok şubesi olan banka

Bankalararası Kart Merkezi ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği verilerinden derlenen bilgilere göre Haziran 2025 sonu itibarıyla ülkede 67 banka faaliyet gösteriyor.

Türkiye’de banka şubesi ve ATM Sayısı değişti! İşte en çok şubesi olan banka
'de faaliyet gösteren 67 bankanın yılın ikinci çeyreği itibarıyla toplam 10 bin 822 şubesi ve 55 bin 259 ATM'si bulunuyor. Türkiye Bankalar Birliği, Bankalararası Kart Merkezi ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği verilerinden derlenen bilgilere göre, Haziran 2025 sonu itibarıyla ülkede 67 banka faaliyet gösteriyor. Bu bankalardan 38'i mevduat bankası, 20'si kalkınma ve yatırım bankası, 9'u da katılım bankası olarak hizmet veriyor.

Türkiye’de banka şubesi ve ATM Sayısı değişti! İşte en çok şubesi olan banka

Haziran 2025 itibarıyla mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının şube sayısı 9 bin 324 olarak hesaplandı. Şube sayısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 137 azalış oldu. Bu azalış, şube dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişmesi, mobil ve dijital hizmetlerine talebin artması ve bazı hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesinden kaynaklandı.

Türkiye’de banka şubesi ve ATM Sayısı değişti! İşte en çok şubesi olan banka

Sektör ATM sayısı bakımından değerlendirildiğinde artış olduğu görüldü. Ülkede 2024 yılının ikinci çeyreği itibarıyla 53 bin 500 olan ATM sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 3,3 artışla 55 bin 259'a çıktı. ATM sayısındaki artış, yılın başından bu yana ise yüzde 1,44 oldu. Geçen yıl sonunda ülkede 54 bin 475 ATM bulunuyordu. Katılım bankalarının şube sayısı ise 1498.

EN ÇOK ŞUBE ZİRAAT BANKASININ

Şube sayısı özelinde ise 1773 şubeyle Ziraat Bankası haziran sonu itibarıyla en geniş şube ağına sahip banka oldu. Ziraat Bankası, kamu sermayeli bankalar arasında da ilk sırada yer aldı. Ülkede şube ağı en yaygın ikinci banka, 1100 şubeyle Halkbank olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İş Bankası, 1033 şubeyle Halkbank'ın ardından üçüncü sırada, özel sermayeli bankalar arasında ise ilk sırada yer aldı.

Türkiye’de banka şubesi ve ATM Sayısı değişti! İşte en çok şubesi olan banka

Vakıfbank 979 şubeyle dördüncü, Garanti BBVA 797 şubeyle beşinci sıranın sahibi oldu. Garanti BBVA, şube sayısıyla yabancı sermayeli bankalar arasında ilk sıraya yerleşti.

Katılım bankaları tarafında ise ilk sırada 451 şubeyle Kuveyt Türk bulunuyor. Bu bankayı 260 şubeyle Türkiye Finans, 224 şubeyle Albaraka Türk takip etti.

Kalkınma ve yatırım bankaları arasında ise en fazla şubeye Türk Eximbank sahip. Banka, 24 şubeyle faaliyet gösteriyor.

Türkiye’de banka şubesi ve ATM Sayısı değişti! İşte en çok şubesi olan banka

İSTİHDAM ORANI NASIL?

Bankacılık sektörünün çalışan sayısı, Haziran 2025 itibarıyla 210 bin 804. Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 188 bin 912 kişi, 9 katılım bankasında ise 21 bin 892 kişi ediliyor.

Ziraat Bankası, personel sayısı bakımından da ilk sırada yer alıyor. Bankanın 25 bin 713 çalışanı bulunuyor.

Halkbank 22 bin 198 personelle en fazla çalışanı olan ikinci, Türkiye İş Bankası 20 bin 344 personelle üçüncü banka konumunda.

Türkiye’de banka şubesi ve ATM Sayısı değişti! İşte en çok şubesi olan banka

Dördüncü sıraya 20 bin 102 personelle Garanti BBVA yerleşirken, Vakıfbank 18 bin 653 çalışanla beşinci en fazla personel istihdam eden banka oldu.

