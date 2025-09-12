Menü Kapat
25°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte enflasyon, faiz ve büyüme beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Eylül 2025 dönemine ait sonuçlarını yayımladı. Anket sonuçlarında yıl sonu enflasyon beklentisinin yükseldiği görülürken, yıl sonu dolar/TL tahminin düştüğü 12 ay sonrasına ilişkin beklentinin ise arttığı görüldü. Büyüme beklentisi ise 2025 yılı için yükselirken 2027 yılı için değişmedi.

Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte enflasyon, faiz ve büyüme beklentileri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), 'nin Eylül 2025 dönemine ait sonuçlarını yayımladı. 2025 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlandı. Anket sonuçlarında yıl sonu beklentisinin yükseldiği görülürken, yıl sonu dolar/TL tahminin düştüğü 12 ay sonrasına ilişkin beklentinin ise arttığı görüldü. beklentisi ise 2025 yılı için yükselirken 2027 yılı için değişmedi.

Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte enflasyon, faiz ve büyüme beklentileri

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,69 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,84 iken, bu anket döneminde yüzde 22,25 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16,92 iken, bu anket döneminde yüzde 16,78 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte enflasyon, faiz ve büyüme beklentileri

FAİZ BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,85 iken, bu anket döneminde yüzde 40,48 oldu. Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 40,56 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte enflasyon, faiz ve büyüme beklentileri

YIL SONU DOLAR/TL BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,96TL iken, bu anket döneminde 43,85 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 48,36TL iken, bu anket döneminde 48,96TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte enflasyon, faiz ve büyüme beklentileri

2025 YILI İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 2,9 iken, bu anket döneminde yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.

