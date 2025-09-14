Menü Kapat
26°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

İkinci el konut alacaklar dikkat: Deprem endişesi konut sektörünü etkiledi

Konut stok oranı yılın ilk aylarına göre oldukça artış gösterdi. Artışın en belirgin görüldüğü şehir Ankara olurken, İstanbul ve İzmir de onu izledi. Uzmanlara göre satılık dairelerin önemli kısmını 30 yaş üzeri riskli binalar oluşturuyor. Peki konut alıcısı bu durumda nelere dikkat etmeli? İşte detaylar...

İkinci el konut alacaklar dikkat: Deprem endişesi konut sektörünü etkiledi
2025 yılının ilk aylarında 500 bin civarında olan konut stoku bugün itibarıyla 636 bine kadar yükseldi. stoktaki konut oranı her geçen gün artış gösteriyor. Uzmanlar satılıkta olan konutların büyük kısmının 30 yaş üstü riskli dairelerden oluştuğunu belirterek “deprem endişesi vatandaşları yeni evlere yönlendiriyor” dedi.

İkinci el konut alacaklar dikkat: Deprem endişesi konut sektörünü etkiledi

Türkiye konut piyasasında hareketlilik devam ederken, satılık ikinci el konut stokları hızla artıyor. Yılbaşında yaklaşık 500 bin olan satılık daire sayısı, ağustos itibarıyla 636 bine ulaşarak yüzde 27 yükseldi. Gayrimenkul uzmanları, stoklardaki bu artışın temel nedeninin deprem endişesi olduğunu vurguluyor. Özellikle 30 yaş üzeri riskli binaların satılığa çıkarıldığına dikkat çeken uzmanlar, “Vatandaşlar eski konutlardan çıkıp, yeni ve güvenli yapılara yöneliyor. ‘Eskiyi sat, yeni eve geç’ trendi hız kazandı” değerlendirmesini yaptı.

İkinci el konut alacaklar dikkat: Deprem endişesi konut sektörünü etkiledi

BAŞKENT İLK SIRADA YER ALIYOR

En belirgin artışın görüldüğü şehir oldu. Başkentte yılbaşından bu yana satılık konut stoku yüzde 32 yükseldi. Ankara’yı İstanbul ve İzmir izlerken, Anadolu’daki pek çok şehirde de benzer bir eğilim öne çıkıyor.

İkinci el konut alacaklar dikkat: Deprem endişesi konut sektörünü etkiledi

STOK BASKISI ARTIYOR

Yapılan araştırmalara göre ocak ayında yaklaşık 500 bin olan satılık ikinci el konut sayısı, sadece 8 ayda yüzde 27 artış göstererek 636 bin sınırına ulaştı. Söz konusu artışın en belirgin şekilde hissedildiği şehir ise Ankara oldu. Başkentte satılık konut stoku yılbaşından bu yana yüzde 32 oranında yükseldi. Ankara’yı İstanbul ve İzmir takip ederken, Anadolu’daki birçok şehirde de benzer bir eğilim göze çarpıyor. İkinci el konut piyasasında görülen hareketliliğin en dikkat çekici yönü ise satılığa çıkan dairelerin niteliği oluyor.

İkinci el konut alacaklar dikkat: Deprem endişesi konut sektörünü etkiledi

Sektör temsilcileri, yaşanan tabloyu “alıcı–satıcı dengesi” üzerinden değerlendiriyor. Yapılan açıklamalarda, “Konutunu satmak isteyenlerin sayısı, alıcıların talebini geride bırakıyor. Bu da her geçen gün büyüyen bir stok baskısı oluşturuyor” ifadeleri öne çıktı. Satıcı sayısının artması, alıcı tarafında fiyat pazarlıklarını güçlendirirken; satılık konut stokunun hızlı büyümesi, piyasanın yönü hakkında da soru işaretleri oluşturuyor.

İkinci el konut alacaklar dikkat: Deprem endişesi konut sektörünü etkiledi

FİYATLARIN AŞAĞI İNMESİ MÜMKÜN

Türkiye’de konut piyasasında son dönemde artan fiyatlar, vatandaşların en çok şikâyet ettiği konuların başında geliyor. Uzmanlara göre çözümün anahtarı ise yeni konut üretiminde yatıyor. Eğer konut arzı artar, piyasada daha fazla seçenek oluşursa, fiyatların aşağıya doğru hareket etmesi mümkün görünüyor.

İkinci el konut alacaklar dikkat: Deprem endişesi konut sektörünü etkiledi

Bu gerçeğin farkında olan hükûmet, harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Emlak Katılım aracılığıyla bir ‘konut seferberliği’ başlatıldı. Kamu eliyle yürütülen bu girişim, sadece dar gelirli vatandaşlara konut sağlamayı değil, aynı zamanda piyasadaki fiyat dengesini de yeniden kurmayı hedefliyor. Uzmanlar, devletin öncülük ettiği bu adımların özel sektör müteahhitlerini de cesaretlendireceğini belirtiyor. Kamu yatırımlarının yön verdiği piyasanın, inşaat firmalarına güven vereceği ve yeni projelerin hızla devreye alınacağı ifade ediliyor. Sektör temsilcileri ise “Üretim artarsa, fiyatlar da düşer” değerlendirmesiyle sürecin önemine dikkat çekiyor.

