Hava Durumu
24°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Kiracılar için artık zorunlu olacak! Emlak uzmanı ev, arazi sahipleri ve kiracıları uyardı

Türkiye'nin ekonomik yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program açıklandı. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, OVP ile gayrimenkul sektöründe hayata geçirilecek projeler ve izlenecek yol hakkında bilgi paylaştı.

Kiracılar için artık zorunlu olacak! Emlak uzmanı ev, arazi sahipleri ve kiracıları uyardı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.09.2025
10:44
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
10:51

2026-2028 yıllarını kapsayan açıklandı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "OVP kapsamında kayıt dışılık ile mücadeleden, kira sözleşmelerinin dijitalleşmesine, üretiminin artırılmasından, afet riski ile yapı stokunun yenilenmesine kadar gayrimenkul piyasalarını ilgilendiren birçok önemli başlık var. Program dönemi içinde e-Kira uygulamasının yaygınlaştırılması ve tüm kira sözleşmelerinin dijital platforma transferinin tamamlanması planlanıyor. MEVA gibi risk analiz faaliyetleri ile gerçek değer üzerinden işlemlerin yapılması için de çalışmalar hızlandırılacak" dedi.

Kiracılar için artık zorunlu olacak! Emlak uzmanı ev, arazi sahipleri ve kiracıları uyardı

SOSYAL KONUT PROJESİ GELİYOR

Gelecek ay açıklanması planlanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, "100 milyarlık bütçe ile 500 bine yakın konut arzı sağlayacak bir sosyal konut hamlesinin hazırlıklarında sona gelindi. Gençlere özel ayrılacak yüzde 20 kontenjanın yanı sıra 3 ve üzeri çocuğu olan aileler, genç çiftler, şehit aileleri, gaziler, emekliler ve engelliler için de özel kontenjanlar planlanıyor." dedi.

Kiracılar için artık zorunlu olacak! Emlak uzmanı ev, arazi sahipleri ve kiracıları uyardı

YAKLAŞIK 3 MİLYON LİRALIK DAİRELER

Özelmacıklı, "Olası başvuru şartlarına baktığımızda ise başvuru yapacakların en az 18 yaşında olması, ilgili ilde belirli süre ikamet ediyor olması ve kendisinin veya eşinin üzerine konut bulunmaması gerekiyor. Daha önceki projelerde olduğu gibi, hanehalkı gelirine üst sınır konulmasını ve bunun da yaklaşık 3 asgari ücret düzeyinde olabileceğini tahmin ediyorum. Projenin yüzde 10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vadeli ödeme imkânı sunmasını, taksitlerin ise memur maaş artış oranına göre yılda iki kez (ocak ve temmuz) güncellenmesini bekliyorum. Ağırlıklı 2+1 planlanan dairelerin brüt 85 metrekare civarında olması ve güncel inşaat maliyetleri üzerinden de yaklaşık 3 milyon TL bandında fiyatlanabileceğini öngörülüyorum" diye konuştu.

Kiracılar için artık zorunlu olacak! Emlak uzmanı ev, arazi sahipleri ve kiracıları uyardı

İMAR HAKKI AKTARIMIYLA ARAZİ SAHİPLERİNE BÜYÜK FIRSAT

İmar hakkı aktarımı konusuna da değinen Özelmacıklı, "Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda yıllardır kamuya devredilemeyen, kamulaştırılamayan ve vatandaşları mağdur eden parsellerdeki sorunlara çözüm getiren önemli bir adım atılmış oldu. Artık vatandaş, yapılaşma hakkı verilemeyen arsasında kayıp yaşamayacak; imar hakkı başka bir bölgede kullanılabilecek. Bu hem mülkiyet haklarının korunmasını hem de şehirlerimizin ihtiyaç duyduğu okul, hastane, park gibi kamu alanlarının daha hızlı hayata geçirilmesini sağlayacak. Ben bu düzenlemeyi, uzun süredir süregelen belirsizliklerin giderilmesi ve vatandaş-devlet arasında uzlaşı zemininin güçlenmesi bakımından olumlu buluyorum" dedi.

