Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Evde dehşet: 12 yaşındaki çocuk annesine şiddet uygulayan babasını bıçakladı

Adıyaman’da bir çift, evde çocuklarının önünde tartışırken adamın, kadına şiddet uygulaması 12 yaşındaki çocuklarını harekete geçirdi. Çocuk, babasını bıçaklayarak durdururken ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı, çocuk ise gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 00:29
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 00:29

Adıyaman merkez Yenimahalle 2644. Sokak’ta Halil T. isimli şahıs, evde eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Halil T., eşi Güneş T’ye uyguladı. Olay sırasında evde bulunan çocuklar da şiddete şahit oldu.

12 yaşındaki A.B.T., babasını durdurmak istedi. Ancak müdahaleleri sonuçsuz kalınca küçük , mutfağa koşarak aldığı bıçakla babasını yaraladı. Olayda yaralanan Halil T. ile darp edildiği belirtilen eşi, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Evde dehşet: 12 yaşındaki çocuk annesine şiddet uygulayan babasını bıçakladı

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Hastanede tedavi altına alınan Halil T’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şiddete maruz kaldığı iddia edilen Güneş T’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay sonrası eve gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Evde dehşet: 12 yaşındaki çocuk annesine şiddet uygulayan babasını bıçakladı

Annesini kurtarmak için babasını bıçaklayan küçük çocuk, polis ekiplerince ekip aracı ile polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Doktor genç kızı 'teşhirci' diyerek muayene etmedi! Görüntüler Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Küçük çocuk uykuda dehşeti yaşadı! Uyandığında yüzü diş izleri ve kanla kaplıydı
ETİKETLER
#çocuk
#sağlık durumu
#şiddet
#babası
#anne
#Ev Içi Şiddet
#Bıçaklayış
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.