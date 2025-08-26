Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Küçük çocuk uykuda dehşeti yaşadı! Uyandığında yüzü diş izleri ve kanla kaplıydı

Ankara'nın Sincan ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Emiş çifti, sabaha karşı küçük çocuklarının ağlama sesine uyandı. Çift oğullarının odasına girdiğinde dehşeti yaşadı. Çığlık çığlığa ağlayan çocuğun yüzü kan ve diş izleriyle kaplıydı. Korkunç gerçek ise kısa sürede ortaya çıktı. İşte detaylar...

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 15:33

'da yaşayan Emiş ailesi geçtiğimiz gece dehşet dolu saatler yaşadı. Küçük çocuğunun ağlama sesine uyanan anne odasına koşunca gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Küçük oğlu kanlar içinde ağlıyordu. Anne Hasret Ermiş, yaşanan korkunç olayı böyle anlattı:

"Sabah ezanına 10-15 dakika kala oğlumun ağlama sesiyle uyandık. Odasına gittiğimiz zaman yüzünden kanlar akıyordu. Durduramadığımız bir kan vardı. Eşim oğlumu sakinleştirmek için yanına gittikten sonra, ben de çarşaflarını değiştirmek için tekrar odaya gittiğimde lağım faresini gördüm. Yatağın altından çıkıp peteğin altına girdi. Benim çığlığımla tekrardan kaçtı. Ben de odaların kapısını kapattım.

Küçük çocuk uykuda dehşeti yaşadı! Uyandığında yüzü diş izleri ve kanla kaplıydı

BANYO YA DA BALKON GİDERİNDEN GİRDİ

Çocuğum epilepsi hastası. Herhangi bir ısırık sonucunda bir sıkıntı yaşarsa diye hemen Bilkent Şehir Hastanesi'ne gittik. Giderken de yine kapıları kontrol ettim ki bir odadaysa diğerlerine geçip bir şey yapmasın. Sonrasında banyoda olduğunu gördüm. Banyonun kapısını kapattım. Banyonun gideri açıktı, bir de balkonun gideri açıktı. Biz farenin bu ikisinden geldiğini düşünüyoruz. 3-4 saat sonra eve geldiğimizde banyoda değildi. Kaçmış oradan gitmişti. Çocuğumun yanağını ve göz kapağını, ısırmış, tırmalamış.

Küçük çocuk uykuda dehşeti yaşadı! Uyandığında yüzü diş izleri ve kanla kaplıydı

Hastaneye gittiğimizde yaralar açık olduğu için kapmasın diye yüzüne özel bir ilaç enjekte ettiler. aşısı yapıldı. 4 doz daha kuduz aşısı yapılacak. Yaraları için antibiyotik tedavisi verdiler. Biz de evde kendimizce tekrar geri gelirse diye çocukların da kalbini ferahlatmak için kendimizce önemler aldık" dedi.

Küçük çocuk uykuda dehşeti yaşadı! Uyandığında yüzü diş izleri ve kanla kaplıydı

BELEDİYE HALA İLAÇLAMA YAPMAMIŞ

yapılması için ilgili belediye yetkilileriyle görüştüğünü aktaran Ermiş, "Pazar günü hastaneden geldikten sonra belediye ekiplerini aradım. Bana talebinizi oluşturuyorum dediler, mesaj geldi talebiniz oluşturulmuştur diye. Ama bugün 3'üncü gün ve herhangi bir ilaçlama yapılmadı. Bunu biz çocuğumuzla yaşadık, başka insanlarda bunu yaşamasın istiyoruz. Çünkü hastalık taşıyan, pislik ortamda yaşayan bir hayvan bunlar. Bunun için gerekli ilaçlaması neyse ya da tedbirlerin nasıl alınması gerekiyorsa onların yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.