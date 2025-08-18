Menü Kapat
29°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Ailesini korurken öldürülen Hakan Çakır'ın babası dehşeti anlattı! Tehdit mesajları kan dondurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Ankara Keçiören'de evlerine girmeye çalışırken kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunanlarla çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu öldürülen 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın acılı babası Şahin Çakır, yaşadıkları dehşeti anlattı. "Vahşet dolu bir geceydi." diyen Çakır, kendisine gönderilen tehdit dolu mesajları da açıklayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir istekte bulundu.

Ailesini korurken öldürülen Hakan Çakır'ın babası dehşeti anlattı! Tehdit mesajları kan dondurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 18:29
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 19:29

Sene başında İstanbul'da sokak ortasında çocuk yaştaki 2 kişi tarafından bıçaklandıktan sonra hastanede hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi olayında mahkeme süreci sürerken 'de de yaşanan benzer olay, Türkiye'yi derinden sarstı.

Merdivenlerde oturan çocukların, evlerine girmeye çalışan kadın ve kızına sözlü tacizde bulunması üzerine çıkan tartışma, daha sonra çocukların babalarının da dahil olmasıyla çok sayıda kişinin 23 yaşındaki Hakan Çakır'a ve ailesine saldırmasıyla sonuçlandı. Saldırıda Hakan Çakır, bıçaklanarak hayatını kaybetti, abisi ve babası ise yaralandı.

Ailesini korurken öldürülen Hakan Çakır'ın babası dehşeti anlattı! Tehdit mesajları kan dondurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK"

Baba Şahin Çakır, 2 oğlunun yeni açtığı dükkanda oturduklarını, eşi ve kızının eve gitmek için oradan ayrıldıklarını belirterek "Merdivenlerden aşağıya geçerken 2 kişi, oturuyorlarmış, eşim ve kızım da yol istemişler. Çocuklar da buradan tır geçer, İnsan geçemiyor mu? Buradan insan geçiyor mu bu saatte? gibi laflar atmaya başlamışlar. etmişler. Eşim de ‘50 yaşındaki kadına sen utanmıyor musun böyle konuşmaya' diye çocuğa söylemiş. Yine sataşmaya başlamışlar. Kızım korkmuş o arada abisi Hakan'ı aramış. Hakan da bizim yanımızda oturuyordu, bir anda kalktı gitti. Ne olduğunu anlayamadık yani biz.

2 dakika geçmeden burada bir arbede yaşanmış işte. Senin annen kız kardeşin yok mu diye. O arada kızımızın sesini duyduk. Biz dükkandan koşarak geldik. Çığlık çığlığa baba falan diye" şeklinde konuştu.

Ailesini korurken öldürülen Hakan Çakır'ın babası dehşeti anlattı! Tehdit mesajları kan dondurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

"ÜZERİNİ SOYUNUP BEN DE BIÇAK YARASI VAR DEDİ"

Baba Çakır, olay yerine geldikten sonra gerginliği bitirmek adına çocukları göndermeye çalıştığını anlatarak "Biz koşarak geldik, baktım küçücük çocuklar. Tuttum bunları ‘oğlum ne yapıyorsunuz çıkın defolun gidin şuradan' dedim ve yola doğru gönderdim birini. Üzerini soyundu ‘ben de yarası var' dedi. ‘Oğlum ne varsa var gidin' dedim. Karşı yola geçti ve oradan küfürler etmeye başladı. Tehditler savurdu.

"BABASI ELİNDE SALLAMAYLA BAĞIRA ÇAĞIRA ÇIKIYOR YUKARI"

Daha dükkanımıza geçmeden baktım aşağıdan babası elinde sallamayla bağıra çağıra çıkıyor yukarı. Biz ne oldu demeden bir anda geldiler. Yoldan da aynı o kadar kişi geliyor ellerinde bıçaklarla" diye konuştu.

"BÖYLE BİR GECE GÖRMEDİM"

Gelenlerin oğullarına ve kendisine saldırdığını, ardından yere yığıldıklarını anlatan Çakır, "Vahşet dolu bir geceydi. Böyle bir gece görmedim de, bilmiyorum da. En son ambulanslara bindiğimizi hatırlıyorum. Ben yaralandığımı bile bilmiyorum yani bıçak yarası. Çocuklarımı bir yere götürmüşler, beni başka hastaneye. Orada gözümüzü açtık. Maalesef, küçük oğlumu kaybettim" dedi.

Ailesini korurken öldürülen Hakan Çakır'ın babası dehşeti anlattı! Tehdit mesajları kan dondurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

"SENİ OĞLUNUN YANINA GÖMECEĞİZ"

Olaydan sonra tehdit mesajları aldığını söyleyen Çakır, "Yok ‘senin kafanı keseceğiz. Oğlunun yanına gömeceğiz. Yani böyle kanallara çıkarsan tüm sülaleni öldüreceğiz. Hepinizi oraya gömeceğiz.' Ama ben bunun peşini bırakmayacağım ne gönderirse göndersinler. Hiç umurumda değil artık bu saatten sonra.

"CUMHURBAŞKANIMIZA SESLENİYORUM"

Adalet Bakanımıza sesleniyorum. İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Yani bunların yaşı küçük diye salınmasınlar artık. Yazık Hakanlarımız gitmesin, ölmesin. Ben 23 yıl emek verdim o çocuğa. 2 tane 14 yaşında çocuk gelecek, öldürecek, yaşı küçük diye dışarı çıkacak. Benim 23 yaşındaki oğlum ne olacak? Onun bana cevabını kim verecek? Hangi büyüğümüz verecek? Benim içim yanıyor" ifadelerini kullandı.

Küçük yaştaki çocukların işlediği suçlara yönelik düzenleme getirilmesini isteyen Çakır, "Bugün benim evladım gitti. Bu son olsun. Tamam ben yaşayayım bunu da, başka anne baba yaşamasın. Bunlar içeriden çıkmasın. Benim tek istediğim halkımdan bu, devletimden bu" şeklinde konuştu.

Saldırganların daha önce de birçok suça karıştığını anlatan Çakır, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl bir düğün konvoyunu basıp yine büyük bıçaklarla saldırılı resimleri var medyada büyük silahlarla. Her çeşit şeyleri var yani. Kulak kesmişler birinin. Onu canlı canlı göstermişler yani. 20 tane dosyası var diyorlar en küçüğünün. 19 yaşındaki şartlı tahliyeyle dışarı çıkmış. Şartlı tahliye ne ya? Ekmek çalmamış o adam yine bu suçtan girmiş içeri. Şartlı tahliye diyorlar buna. Ne oldu? Benim canımı yakıp gitti şimdi. Yani yine şartlı tahliye diyecekler. Şartlı tahliye nedir ya? Benim 23 yaşındaki fidanım gitti. Onun tahliyesi ne olacak? Nerede onun tahliyesi?"

Ailesini korurken öldürülen Hakan Çakır'ın babası dehşeti anlattı! Tehdit mesajları kan dondurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

"ÇOCUKLAR ZATEN SUÇ MAKİNESİYMİŞ"

Ağabey Hakkı Can Çakır ise olay gününe ilişkin, "Kardeşimle bana bıçakla saldırdılar. Sonrasında kardeşimin düştüğünü gördüm. Yanına gitmeye çalıştım. Yanına gidince ben de kendimi kaybetmişim" ifadelerini kullandı.
"Çocuklar suça sürüklenmemiş, zaten makinesiymiş"

Çakır, arbede sırasında yaralandığını belirterek, "3 gün yoğun bakımda yattım. Ondan sonra taburcu oldum ve kardeşimin haberini aldım. Olayın başlatan çocuklar 14,17,19 yaşındalar. Küçüklüğü de geçtim başlarında babası var. Böyle bir şey aklımız almıyor. Hiç kimsenin aklı almıyor yani. Herkes şaşkınlık içerisinde. Bunlara birinin dur demesi lazım artık. Çocuklar suça sürüklenmemiş, zaten suç makinesiymiş. Bütün mahalleli herkes öyle diyor. Herkes geliyor ve anlatıyor, ‘Bize de böyle yaptılar' diye. Bunlar nasıl dışarıda kalıyor, biz hala hayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

10 Ağustos'ta gece saatlerinde Etlik Mahallesi Adnan Yüksel Caddesi'nde yaşanan olayda çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşlerden yol istedikten sonra sözlü tacize uğradılar.

Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır ise bıçaklanarak yaralanırken olaya karışan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile ağabeyleri Emir Z. (19) ve babaları Cemal Z. (45) ile U.K. gözaltına alındı. Baba ve 3 kardeş tutuklandı.

