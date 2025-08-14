İki aile arasında kanlı tartışma! 22 yaşındaki genç öldürüldü

Keçiören’de meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Hakan Çakır, kız kardeşi ve annesiyle evine gittiğini sırada merdivenlerde oturan 14 yaşındaki T. Z. ile 17 yaşındaki ağabeyi S.T. ile yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Taraftarın yakınlarının da olaya dahil olmasıyla çıkan kavgada, Çakır ile babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklı saldırıya uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Hakan Çakır hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan ağabeyi ve babası ise müşahedeye alındı. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde T.Z. , S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.’nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden baba ve 3 oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.