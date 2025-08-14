Otomobilin çarptığı bisikletlinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Konya'da geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Küçük Kumköprü Caddesi istikametinden ilerleyen bisiklete, yeşil yanan trafik ışıklarından hareket eden plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ömer Kahraman (71) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ömer Kahraman ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kahraman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.