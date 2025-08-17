Menü Kapat
28°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Annesini ve kardeşini korurken öldürülen Hakan Çakır'ın katillerinin görüntüleri ortaya çıktı! Kılıç çekip dehşet saçmışlar

Ankara'da evlerine girerken merdivenlerde yol verme nedeniyle çıkan tartışmada kız kardeşini ve annesini korurken öldürülen Hakan Çakır (22)'ın katilleriyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 2. Ahmet Minguzzi olayı olarak görülen cinayetin sorumluları ellerindeki kılıçları çekerek sokakta dehşet saçmışlar.

’de 10 Ağustos akşamı 22 yaşındakiHakan Çakır, kız kardeşi ve annesiyle evine gittiği sırada merdivenlerde oturan T.Z. (14) ve ağabeyi S.T. (17) ile yol verme meselesi nedeniyle tartıştı.Tarafların yakınlarının da olaya dahil olmasıyla çıkan kavgada, Çakır ile babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklı saldırıya uğradı.

HAKAN ÇAKIR HAYATINI KAYBETTİ, ABİSİ VE BABASI YARALI KURTULDU

Ağır yaralanan Hakan Çakır hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan ağabeyi ve babası ise müşahedeye alındı. Olayla ilgili polis tarafından T.Z., S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.’nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden baba ve 3 oğlu tutuklanırken, U.K. ise serbest bırakıldı.

Annesini ve kardeşini korurken öldürülen Hakan Çakır'ın katillerinin görüntüleri ortaya çıktı! Kılıç çekip dehşet saçmışlar

KILIÇ ÇEKTİKLERİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

2. Ahmet Minguzzi olayı olarak görülen cinayette Hakan Çakır’ı öldüren şahısların cinayetten bir süre önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Şahısların bir düğün sonrası sokakta eğlenen başka kişilere kılıç çektikleri görüldü.

Sıkça Sorulan Sorular

Ahmet Minguzzi olayı nedir?
Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025'te İstanbul Kadıköy'de bir sokak pazarında tanımadığı kişiler tarafından saldırıya uğrayarak bıçaklandı. Saldırıdan on beş gün sonra 8 Şubat 2025'te Minguzzi hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen 15 ve 16 yaşındaki 2 çocuk tutuklanırken olayın davası henüz sonuçlanmadı.

ETİKETLER
#kavga
#cinayet
#öldürme
#bıçak saldırısı
#keçiören
#Pazar Yeri
#Yaşam
