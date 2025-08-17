Annesini ve kardeşini korurken öldürülen Hakan Çakır'ın katillerinin görüntüleri ortaya çıktı! Kılıç çekip dehşet saçmışlar

Keçiören’de 10 Ağustos akşamı 22 yaşındakiHakan Çakır, kız kardeşi ve annesiyle evine gittiği sırada merdivenlerde oturan T.Z. (14) ve ağabeyi S.T. (17) ile yol verme meselesi nedeniyle tartıştı.Tarafların yakınlarının da olaya dahil olmasıyla çıkan kavgada, Çakır ile babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklı saldırıya uğradı.

HAKAN ÇAKIR HAYATINI KAYBETTİ, ABİSİ VE BABASI YARALI KURTULDU

Ağır yaralanan Hakan Çakır hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan ağabeyi ve babası ise müşahedeye alındı. Olayla ilgili polis tarafından T.Z., S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.’nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden baba ve 3 oğlu tutuklanırken, U.K. ise serbest bırakıldı.

KILIÇ ÇEKTİKLERİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

2. Ahmet Minguzzi olayı olarak görülen cinayette Hakan Çakır’ı öldüren şahısların cinayetten bir süre önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Şahısların bir düğün sonrası sokakta eğlenen başka kişilere kılıç çektikleri görüldü.