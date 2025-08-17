İstanbul'da yasaklı plajda denize giren kişi 3 gündür aranıyor! O merak sonu olmuş

15 Ağustos'ta Arnavutköy Karaburun Sahili’nde yasak olmasına rağmen denize giren Nureddin Toraman (41), kısa sürede büyüyen dalgalar arasında akıntıya kapılarak anda gözden kayboldu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri botlarla denizde, diğer ekipler ise kıyıda arama faaliyeti başlattı.

ACI DETAY ORTAYA ÇIKTI

Denizde kaybolan Toraman’ı arama çalışmalarında üçüncü gün geride kalırken olayla ilgili acı detay ortaya çıktı. Toraman'ın fotoğraf çekilmek için denize girdiği ve açığa sürüklendiği öğrenildi. Toraman'ın dalgalar arasında kaybolmasına neden olan hareketi ise bel hizasını aşacak seviyede suya girmesi oldu.

YASAĞA RAĞMEN FOTOĞRAF MERAKI İÇİN DENİZE GİRİYORLAR

Karaburun Sahili'nde denize girme yasağı devam ederken bugün Sahil güvenlik ekiplerinin Karaburun açıklarında arama çalışması yaptığı esnada yüksek dalga boyuna aldırış etmeyen birçok vatandaş ve çocuk sahil hattında fotoğraf çekilmek uğruna canlarını tehlikeye attı. Şahısların bel hizasını geçecek kadar denize girdiği fotoğraf ve video çekmeye devam ettikleri görüldü.