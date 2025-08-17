Gaziantep ve Erzurum'da katliam gibi kazalar: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Sürücülerinin ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Gaziantep-Nizip karayolunun 15. kilometresinde çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

ERZURUM'DA DA BENZER KAZADA 4 CAN KAYBI

Erzurum-Tortum yolu Dumlu Mahallesi civarında da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki 4 kişi yaşamını kaybetti.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye, güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.