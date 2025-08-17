Menü Kapat
Bakanlık 8 zeytinyağı markasını ifşa etti! İçinden çıkanlar şoke etti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yeni bir açıklama milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Yetkililer tarafından yapılan denetimler sonucunda, piyasada satış halinde bulunan bazı zeytinyağı ürünlerinde hile tespit edildi. Hileli üretim yapan 8 marka kamuoyu ile paylaşıldı.

Bakanlık 8 zeytinyağı markasını ifşa etti! İçinden çıkanlar şoke etti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 17:35
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 17:35

, vatandaşları uyaracak önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada, vatandaşları sahte ve hileli konusunda uyardı.

Yapılan denetimler sonucunda, piyasada satılan bazı ürünlerde standart dışı uygulamalar tespit edildi.

Bakanlık 8 zeytinyağı markasını ifşa etti! İçinden çıkanlar şoke etti

8 MARKADA YASAKLI BOYA ÇIKTI

Yapılan denetimler sonucunda 8 markanın ürünlerinde tohum yağları ve gıdada kullanımı yasaklı boya maddeleri bulundu.

Bakanlık, halk sağlığını riske atan bu ürünleri üreten firmaların isimlerini kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık 8 zeytinyağı markasını ifşa etti! İçinden çıkanlar şoke etti

İFŞALAR TÜKETİCİNİN GÜVENLİĞİNİ ARTIRIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu tür ifşaların tüketicilerin konusundaki farkındalığını artırdığını belirtiyor. Yapılan açıklamada, taklit ve tağşişin önüne geçmek için denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulanırken, tüketicilerin de etiket bilgilerini dikkatle kontrol etmeleri ve güvenilir markaları tercih etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Bakanlık, gıdada hile yapan firmalara karşı yasal süreçlerin işletilmeye devam edeceğini ve bu firmaların faaliyetlerinin yakından takip edildiğini bildirdi.

Bakanlık 8 zeytinyağı markasını ifşa etti! İçinden çıkanlar şoke etti

TESPİT EDİLEN O MARKALAR

Yetkililer, denetimlerin aralıksız süreceğini ve güvenilir gıda tüketiminin önemini vurguladı.

İşte hileli zeytinyağı markaları:

Bakanlık 8 zeytinyağı markasını ifşa etti! İçinden çıkanlar şoke etti

