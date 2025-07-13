Lahmacunda sakatat, pide harcında tek tırnaklı eti! Bakanlık o markaları ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığın tehlikeye atan gıda maddeleri içeren ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. İşte son denetimlerde güncellenen sağlığa zararlı ürünler listesi...

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan bitkisel ürün, baharat, peynir, şarküteri, bal ve zeytinyağı markaları ifşa edildi.

Ticaret Bakanlığı güvenli gıdaya erişim için çalışmalarına devam ediyor. Son yapılan testlerde; baharatta gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, pide harcında tek tırnaklı eti, pastırmada gıda boyası ve kebap harcında sakatat kullanımı tespit edildi. İşte sağlığı tehlikeye atan ürünlerin listesi...