Borcu olanlar dikkat! Yasal takip öncesi son fırsat

BDDK, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını 48 aya kadar yeniden yapılandırma kararı aldı. Daha önce 60 ay olan vade kısaltıldı ancak kapsam genişletildi. Artık sadece asgari tutarı ödemeyenler değil, dönem borcunu kısmen veya tamamen ödeyemeyen bireyler de yapılandırmadan yararlanabilecek.

Milyonlarca kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlusunu sevindirecek karar önceki gün yayınlandı. Yapılandırma başvuruları 3 ay içinde yapılacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) borçların 48 ayla yapılandırılması kararı aldı.

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisini ödemekte zorlananlar için yeni bir fırsat kapısı aralandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) borçların 48 ayla yapılandırılması kararı aldı. Kararla daha önce 60 ay olan vadelendirme süresi kısalırken, yapılandırma kapsamı genişletildi.

Böylece, daha fazla kişinin yapılandırmadan yararlanması sağlanacak. Buna göre, artık sadece asgari tutarı ödenmeyen kartlar değil, dönem borcunu kısmen veya tamamen ödeyemeyen bireysel kart sahipleri de yapılandırmadan yararlanabilecek. İhtiyaç kredisi olup, anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken vatandaşlar da kapsamda. Daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterilerine de imkân tanınıyor.

1- BORÇ ÖDEMEK İÇİN NE KADAR SÜRE VAR?

BDDK, borç bakiyelerinin 48 ay ile yapılandırılmasını uygun buldu. Daha önce kredi kartı borcunda yapılandırma 60 ay vadeyle yapılıyordu. BDDK bu kez vade ve başvuru sürelerini kısaltıp, daha az maliyetli, hızlı bir süreç öngördü.

2- KİMLER TAKSİTLENDİRME YAPABİLİR?

Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri, anapara ve/ veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri, daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabilecek.

3-SADECE ASGARİ BORÇLAR İÇİN Mİ GEÇERLİ?

Geçen yıl aralık ayında yapılan kredi kartı borç yapılandırmasından, asgari borcunu dahi ödemekte zorlanan kullanıcılar, yasal takip sürecine girmemiş olan kart borçluları, düzenli gelir beyanı yapabilen bireyler, daha önce yapılandırma yapmamış ya da borcunu aksatmamış kişiler yararlanmıştı. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kapsam genişlediği için daha fazla borçlunun nefes alması sağlanacak. Buna göre, kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu olabilecek. İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi artık '30 günü aşan' değil, 'her türlü gecikmiş ödeme' olarak güncellendi.

4-GECİKMEYE GİRMEYEN BORÇLAR KAPSAM DAHİLİNDE Mİ?

Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından yapılandırma kapsamı, daha önce karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınacak ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecek.

5-HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA?

Kredi kartları, tüketici kredileri, KMH'lar (avans hesap, ek hesap vs) yapılandırmaya dahil olacak.

6-BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Borç yapılandırması için 3 ay içinde başvurmak gerekiyor. Yani borçlu vatandaşların 10 Ekim'e kadar bankalarına başvurmalı.

7-YAPILANDIRMADA FAİZ NE KADAR OLACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kredi kartı yapılandırma işlemlerine uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3.11 olarak belirledi. Oran yıllık yüzde 48.52'ye geliyor. Gecikmeye giren borçlar için yüzde 83 temerrüt faizi uygulandığı düşünüldüğünde bu oran borç kapatmak isteyenler için fırsat olacak.

8-BORÇ YAPILANDIRMASI NASIL YAPILACAK?

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu yapılandırma başvuruları, bankalar üzerinden gerçekleşecek. Bu hafta yapılandırmanın başlaması bekleniyor.

9-EKSTRESİNİ TAM ÖDEYEN KAPSAMA ALINIR MI?

Tebliğe göre, karar tarihi itibarıyla, ödeme gücü olan ve ekstresini tam ödeyenler yapılandırmadan yararlanamıyor. Yani karar çıktığında borcu gecikmede olanlar yapılandırmadan faydalanacak.

10-EN AVANTAJLI VADE HANGİSİ?

Borçlar 48 aya kadar yapılandırılabiliyor. Ödeme gücünüz hangi takside yetiyorsa o vadeyi seçmek daha doğru olacaktır. Faizlerin temmuzdan itibaren düşme beklentisi olduğu için kısa vadeli yapılandırma avantajlı olacaktır.

100 BİN TL BORCA 48 AYDA 4.752 TL ÖDEME

Kart borcu 100.000 TL olan bir vatandaş bankadan 6 ay vadeli yapılandırma yaparsa, taksidi aylık 19.102 TL olacak. 18 ayda borcunu ödeyeceğini taahhüt ederse 7.926 TL taksitle borcunu kapatacak. 36 aylık taksidi seçerse ayda 5.320 TL ödeme yapacak. Borcunu 48 aya böldürmek isterse 4.752 TL aylık ödeme yapacak.

YAPILANDIRMA YAPANIN LİMİTİ ARTAR MI?

Kredi kartı yapılandırmasında borcun yarısı ödeninceye kadar ilgili banka kart limitini artırmayacak. İhtiyaç kredisi yapılandırmasında ise mevcut borç bakiyesini aşacak bir kredi kullandırımı yapılmayacak.

KREDİ VE KREDİ KARTINDA YASAL TAKİBE DÜŞENLERİN SAYISI ARTIYOR

Yüksek faiz oranları, kredi ve kredi kartı borçlularını zor durumda bırakıyordu. Yılın ilk beş ayında yasal takibe girenlerin sayısında ciddi bir artış gözlemlendi. Borçları nedeniyle yasal takibe alınan kişi sayısı 1 milyonu geçti. Geçen hafta açıklanan verilere göre, tüketici kredileri, haftalık bazda artış göstererek 2 trilyon 381 milyar TL'ye yükseldi. Aynı dönemde bireysel kredi kartı borçları da 2 trilyon 241 milyar TL'ye çıktı. Böylece toplam bireysel borçlar 4 trilyon 622 milyar TL'ye ulaştı.