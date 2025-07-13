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 | Suat Vilgen

Altın fiyatları ve döviz kurları Trump etkisinde! İşte 13 Temmuz güncel gram altın, çeyrek altın, dolar ve euro fiyatı

Altın fiyatları bir kez daha Donald Trump depremi yaşıyor! ABD Başkanı'nın gümrük vergisi açıklamaları sonrası altın tırmanmaya devam ediyor. Dövizde ise temkinli bir hareketlilik söz konusu. Dolar ve euro sınırlı yükselirken sterlin bir miktar geriledi. Peki serbest piyasada gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Dolar kuru, euro fiyatı ne kadar? İşte 13 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları ve döviz kurları...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 06:56
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 06:56

Dünya piyasaları bir kez daha Başkanı 'ın açıklamalarıyla savruldu. Trump'ın hem ’ne (AB) hem de ’ya yüzde 30 ek uygulanacağını duyurması, döviz kurlarında etkisini hemen hissettirdi. Finansal piyasalarda yaşanan belirsizlikler nedeniyle oluşan güvenli yatırım ihtiyacı, yatırımcıların altına olan ilgisini zirveye taşıdı. Doğal olarak da sert şekilde tırmanışa geçti. Döviz piyasalarında ise dolar ve euro sınırlı yükseliş gösterirken sterlin bir miktar düştü. Peki serbest piyasada , ne kadar oldu? , euro fiyatı ne kadar? İşte 13 Temmuz 2025 ve döviz kurları...

Altın fiyatları ve döviz kurları Trump etkisinde! İşte 13 Temmuz güncel gram altın, çeyrek altın, dolar ve euro fiyatı

13 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.333,68 TL

Satış 4.335,04 TL

Altın fiyatları ve döviz kurları Trump etkisinde! İşte 13 Temmuz güncel gram altın, çeyrek altın, dolar ve euro fiyatı

13 TEMMUZ 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 7.018 TL

Satış 7.089 TL

Altın fiyatları ve döviz kurları Trump etkisinde! İşte 13 Temmuz güncel gram altın, çeyrek altın, dolar ve euro fiyatı

13 TEMMUZ 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 14.038 TL

Satış 14.179 TL

Altın fiyatları ve döviz kurları Trump etkisinde! İşte 13 Temmuz güncel gram altın, çeyrek altın, dolar ve euro fiyatı

13 TEMMUZ 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.987 TL

Satış 28.226 TL

Altın fiyatları ve döviz kurları Trump etkisinde! İşte 13 Temmuz güncel gram altın, çeyrek altın, dolar ve euro fiyatı

13 TEMMUZ 2025 ONS ALTIN FİYATI

Alış 3.355,24 dolar

Satış 3.356,26 dolar

Altın fiyatları ve döviz kurları Trump etkisinde! İşte 13 Temmuz güncel gram altın, çeyrek altın, dolar ve euro fiyatı

13 TEMMUZ DÖVİZ KURLARI

Altın fiyatları ve döviz kurları Trump etkisinde! İşte 13 Temmuz güncel gram altın, çeyrek altın, dolar ve euro fiyatı

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Alış 40,1508

Satış 40,1901

Altın fiyatları ve döviz kurları Trump etkisinde! İşte 13 Temmuz güncel gram altın, çeyrek altın, dolar ve euro fiyatı

EURO BUGÜN NE KADAR?

Alış 47,0166 TL

Satış 47,1257 TL

Altın fiyatları ve döviz kurları Trump etkisinde! İşte 13 Temmuz güncel gram altın, çeyrek altın, dolar ve euro fiyatı

STERLİNİ BUGÜN NE KADAR?

Alış 54,2003

Satış 54,2334

Altın fiyatları ve döviz kurları Trump etkisinde! İşte 13 Temmuz güncel gram altın, çeyrek altın, dolar ve euro fiyatı

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