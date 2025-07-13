Altın fiyatları ve döviz kurları Trump etkisinde! İşte 13 Temmuz güncel gram altın, çeyrek altın, dolar ve euro fiyatı

Altın fiyatları bir kez daha Donald Trump depremi yaşıyor! ABD Başkanı'nın gümrük vergisi açıklamaları sonrası altın tırmanmaya devam ediyor. Dövizde ise temkinli bir hareketlilik söz konusu. Dolar ve euro sınırlı yükselirken sterlin bir miktar geriledi. Peki serbest piyasada gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Dolar kuru, euro fiyatı ne kadar? İşte 13 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları ve döviz kurları...