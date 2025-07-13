Altın fiyatları ve döviz kurları Trump etkisinde! İşte 13 Temmuz güncel gram altın, çeyrek altın, dolar ve euro fiyatı

Altın fiyatları bir kez daha Donald Trump depremi yaşıyor! ABD Başkanı'nın gümrük vergisi açıklamaları sonrası altın tırmanmaya devam ediyor. Dövizde ise temkinli bir hareketlilik söz konusu. Dolar ve euro sınırlı yükselirken sterlin bir miktar geriledi. Peki serbest piyasada gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Dolar kuru, euro fiyatı ne kadar? İşte 13 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları ve döviz kurları...
Dünya piyasaları bir kez daha ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla savruldu. Trump'ın hem Avrupa Birliği’ne (AB) hem de Meksika’ya yüzde 30 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurması, döviz kurlarında etkisini hemen hissettirdi. Finansal piyasalarda yaşanan belirsizlikler nedeniyle oluşan güvenli yatırım ihtiyacı, yatırımcıların altına olan ilgisini zirveye taşıdı. Doğal olarak altın fiyatları da sert şekilde tırmanışa geçti. Döviz piyasalarında ise dolar ve euro sınırlı yükseliş gösterirken sterlin bir miktar düştü. Peki serbest piyasada gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Dolar kuru, euro fiyatı ne kadar? İşte 13 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları ve döviz kurları...
Alış 4.333,68 TL
Satış 4.335,04 TL
Alış 7.018 TL
Satış 7.089 TL
Alış 14.038 TL
Satış 14.179 TL
Alış 27.987 TL
Satış 28.226 TL
Alış 3.355,24 dolar
Satış 3.356,26 dolar
Alış 40,1508
Satış 40,1901
Alış 47,0166 TL
Satış 47,1257 TL
Alış 54,2003
Satış 54,2334