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 | Bengü Sarıkuş

Bakanlık fırsatçılar için harekete geçti! 1 Ağustos'ta uygulama başlıyor

Organik ürün olmadığı halde üreticilerden aldıkları ürünleri organik adı altında Hal Kayıt Sistemi’ne kayıt yaptıran fırsatçılara karşı tedbir geliyor. Yeni uygulama 1 Ağustos'ta başlayacak.

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Bakanlık fırsatçılar için harekete geçti! 1 Ağustos'ta uygulama başlıyor
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 09:33

Organik ürün olmadığı hâlde, üreticilerden aldıkları ürünü Hal Kayıt Sistemi’ne organik ürün olarak kaydettiren fırsatçıların önüne geçilecek. Hâlihazırda toptancı hallerinde satılan mallardan yüzde bir, toptancı hali dışında satılan mallardan ise yüzde iki oranında hal rüsumu tahsil ediliyor.

Bakanlık fırsatçılar için harekete geçti! 1 Ağustos'ta uygulama başlıyor

Ancak organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen ürünlerin satışında bu ücretler alınmıyor. Bu sebeple üreticiden aldığı ürüne hal rüsumu ödemek istemeyen tüccarlar, organik olmamasına rağmen üreticiden aldıkları ürünü Hal Kayıt Sistemi'ne ‘organik ürün’ olarak kaydettiriyor.

Bakanlık fırsatçılar için harekete geçti! 1 Ağustos'ta uygulama başlıyor

, bu sahteciliğin ve fırsatçılığın önüne geçmek için 1 Ağustos’tan itibaren yeni bir uygulama başlatacak.

Bakanlık fırsatçılar için harekete geçti! 1 Ağustos'ta uygulama başlıyor

Organik ürün olmamasına rağmen, sisteme organik ürün kaydının önüne geçilmesi, organik tarım ve iyi tarım yöntemi ile üretim yapan üreticilerin bilgisi dışında kendilerinden yapılan alım bildirimlerinin engellenebilmesi için organik/iyi tarım ürünlerine ilişkin ilk bildirimler, üreticiler tarafından yapılabilecek. İlk bildirimi takip eden bildirimlerin ise malı satın alan kişilerce yapılabilmesi mümkün olacak.

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ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#tarım
#fırsatçılık
#Organik Ürün
#Hal Kayıt Sistemi
#Ekonomi
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