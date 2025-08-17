İstanbul'da araçlara satırla saldırdı! Ardındaki gerçek ortaya çıktı

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Ünalan Mahallesi'nde yarı çıplak halde satırla dolaşan kişinin kimliği belirlendi. Sabah saatlerinde sokaklarda gezerek satırla korku salan, araçlara ve çöp kovalarına saldıran kişinin görüntüleri sonrası İstanbul Emniyet Müdürü ekipleri harekete geçti.

TEK BAŞINA YAŞADIĞI VE PSİKOLOJİK SIKINTILARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kimliği belirlenen M.T. (53) yakalandı. Psikolojik tedavi gördüğü, ikametinde tek yaşadığı ve ilaçlarını kullanmadığı belirlenen M.T. hakkında, "mala zarar verme" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından adli işlem başlatıldı.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.T, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne teslim edildi. M.T. hastaneye yatırılarak tedaviye alındı.