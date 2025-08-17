Deprem sonrası yeni görüntüler dehşeti bir kez daha ortaya koydu

Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1'lik deprem sonrası yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Sındırgı Belediye binasındaki güvenlik kameraları, 10 Ağustos’ta meydana gelen depremin şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, depremin başlamasıyla birlikte binadaki eşya ve belgelerin savrulduğu, vatandaşlar ile çalışanların panikle dışarı çıkmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Depremde ilçede çok sayıda bina hasar görürken, vatandaşlar halen artçı sarsıntıların tedirginliğini yaşıyor.

Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek vatandaşların tedbiri elden bırakmaması konusunda uyarıda bulundu.