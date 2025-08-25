Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Günde 8 litre su içti! Hastaneye gidince dehşete düştü: Konulan teşhise inanamadı

Günde 8 litre su içen kadın hayatının şokunu yaşadı. Hastaneye gittiğinde genç kadına su zehirlenmesi teşhisi konuldu. Uzmanlar ise erkeklerde 3-3,5 litre kadınlarda 2-2,5 litre su tüketimini öneriyor.

Günde 8 litre su içti! Hastaneye gidince dehşete düştü: Konulan teşhise inanamadı
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 09:35

Bir günde 8 litre su içen kadına su zehirlenmesi teşhisi konuldu. Nadir bir rahatsızlık olan su zehirlenmesinin sonuçları çok ağır sonuçlanabiliyor.

Günde 8 litre su içti! Hastaneye gidince dehşete düştü: Konulan teşhise inanamadı

SUYU ZAMANA DAĞITARAK İÇMEK GEREKİYOR

Bulantı, kusma, kas krampları ve nöbet geçirme gibi belirtileri olan zehirlenme ölüme bile sebebiyet verebilir.

Kısa sürede çok fazla su içildiğinde bir saatte 700 cc ile bir litre sıvıyı süzebilen böbrekler yetersiz kalıyor. Uzmanlar, suyu dağıtarak içmenin en sağlıklısı olduğunu dile getiriyor.

Günde 8 litre su içti! Hastaneye gidince dehşete düştü: Konulan teşhise inanamadı

"BEYİN HÜCRELERİ BİR ANDA ŞİŞMEYE BAŞLAR"

Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Oğuz Yılmaz, fazla su içildiğinde damarların içindeki sodyum miktarının azaldığına işaret etti. Yılmaz, "Su, sodyumun daha çok olduğu yere hücre içine hareket eder. Bu da en belirgin beyin hücrelerinde olur. Beyin hücreleri bir anda sismeye baslar." dedi.

Günde 8 litre su içti! Hastaneye gidince dehşete düştü: Konulan teşhise inanamadı

İŞTE ÖNERİLEN SU TÜKETİM ORANLARI

Su içme ihtiyacı kişinin bulunduğu yere, ısıya, ve harekete göre değişiklik göstereceğini dile getiren Yılmaz, "Erkeklerde 3-3,5 litre kadınlarda 2-2,5 litre su ihtiyacı olduğunu kabul edebiliriz." diye konuştu.

