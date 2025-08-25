Menü Kapat
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

TEM otoyolu trafik kazasında ölü, yaralı var mı? İstanbul'da son dakika trafik kazası

İstanbul trafik kazası TEM otoyolu bilgileri paylaşıldı. Bugün TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazası sonrasında uzun süren trafik meydana gelirken kamyon ve otobüsün de karıştığı öğrenildi. Son dakika TEM otoyolu trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

TEM otoyolu trafik kazasında ölü, yaralı var mı? İstanbul'da son dakika trafik kazası
25.08.2025
25.08.2025
Bugün haftanın ilk gününde TEM otoyolunda meydana geldi. 'da, Halkalı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında son durum merak edilirken İstanbul trafik kazasının detayları araştırılıyor.

TEM OTOYOLU TRAFİK KAZASI SON DAKİKA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

TEM Otoyolu Halkalı mevkiisinde bugün erken saatlerde trafik kazası yaşandı. Kamyon ve 2 otobüsün de dahil olduğu trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bilgisi öğrenildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken İstanbul TEM otoyolu trafik kazası sonrasında trafik oluştu.

TEM OTOYOLU İSTANBUL TRAFİK KAZASI SON DAKİKA

25 Ağustos Pazartesi günü erken saatlerde TEM Otoyolu'nda trafik kazası yaşandı. Hafriyat kamyonu ile otobüsün de dahil olduğu trafik kazasının olduğu bölgede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. İstanbul'da TEM Otoyolu'nda otobüs ile hafriyat kamyonunun da aralarında bulunduğu TEM trafik kazası son dakika bilgileri paylaşılıyor. TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde yaşanan son dakika trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Çok sayıda yaralının olduğu kaza sonrasında trafik oluştu.

