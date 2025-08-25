TEM otoyolu trafik kazasında ölü, yaralı var mı? İstanbul'da son dakika trafik kazası

Bugün haftanın ilk gününde TEM otoyolunda trafik kazası meydana geldi. İstanbul'da, TEM Otoyolu Halkalı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında son durum merak edilirken İstanbul trafik kazasının detayları araştırılıyor.

TEM Otoyolu Halkalı mevkiisinde bugün erken saatlerde trafik kazası yaşandı. Kamyon ve 2 otobüsün de dahil olduğu trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bilgisi öğrenildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken İstanbul TEM otoyolu trafik kazası sonrasında trafik oluştu.

25 Ağustos Pazartesi günü erken saatlerde TEM Otoyolu'nda trafik kazası yaşandı. Hafriyat kamyonu ile otobüsün de dahil olduğu trafik kazasının olduğu bölgede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. İstanbul'da TEM Otoyolu'nda otobüs ile hafriyat kamyonunun da aralarında bulunduğu TEM trafik kazası son dakika bilgileri paylaşılıyor. TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde yaşanan son dakika trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Çok sayıda yaralının olduğu kaza sonrasında trafik oluştu.