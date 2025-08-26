Menü Kapat
TGRT Haber
 Selahattin Demirel

Doktor genç kızı 'teşhirci' diyerek muayene etmedi! Görüntüler Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Konya'nın Meram ilçesindeki devlet hastanesinde bir doktor, "Teşhircileri muayene etmiyorum." diyerek bir genç kızı geri çevirdi. Doktorun tavrı üzerine gözyaşları içinde tepki gösteren kızın çektiği video sosyal medyada yayılınca Sağlık Bakanlığı harekete geçti ve doktor hakkında soruşturma başlatıldı.

Konya'da bir hastanede yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde Meram Devlet Hastanesi'nde iddiaya göre, göz doktoru, muayeneye gelen genç bir kızı muayene etmeyeceğini söyledi.

"TEŞHİRCİLERİ MUAYENE ETMİYORUM"

Doktor, gerekçe olarak "Teşhircileri muayene etmiyorum." derken hasta seçme hakkına sahip olduğunu belirtti. Genç kız "Çıplak gelen derken neyi kastetmeye çalışıyorsunuz?" diye sorarken doktor da "Sizi muayene etmiyorum. Çıkar mısınız lütfen?" karşılığını verdi.

Genç kız, doktorun sözleri üzerine itiraz ederek "Anne bana teşhirci denmesini nasıl kabul edebiliyorsun?" derken annesi de başka bir yerde muayeneye gitmeyi önerdi.

Doktor genç kızı 'teşhirci' diyerek muayene etmedi! Görüntüler Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşananlar üzerine gözyaşlarına boğulan genç kız "Ben teşhirciymişim, çıplakmışım, bir doktor nasıl böyle bir şey söyleyebilir?" diyerek tepki gösterdi.

VALİLİK VE SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada doktor hakkında başlatıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı medya organlarında, ilimizdeki bir hastanede görevli doktorun "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği." yönünde haber ve paylaşımlar yer almaktadır. İlgili görevli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Doktor genç kızı 'teşhirci' diyerek muayene etmedi! Görüntüler Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi

https://x.com/TCKonyaValiligi/status/1960387031047004285

Sağlık Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan ‘Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi’ başlıklı haberler üzerine ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

https://x.com/sagliklicozum/status/1960389121890791896

