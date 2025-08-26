Doktordan hasta yakınına taciz! Sosyal medyadan bu mesajları yolladı

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor A.Y., hasta yakını olan İ.D. isimli kadını sosyal medya üzerinden buldu. A.Y., kadına taciz içerikli mesajlar yolladı. Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından valilikten açıklama geldi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Şanlıurfa Valiliği, doktoru görevden uzaklaştırarak hakkında idari soruşturma başlattı.

Valiliğin açıklamasında, "Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir doktorun hasta yakınına yönelik bazı istenmeyen davranışlarda bulunduğu iddialarını içeren haberlerin basında yer alması üzerine ilgili personel hakkında Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmış ve görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.