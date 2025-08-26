Samsun'da katliam gibi kaza! Otobüs 2 kişiyi böyle biçti

Samsun'da dün meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otobüs kazasının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı. Çanakkale’den Rize’ye Mustafa Hakan O. yönetimindeki otobüs, yol kenarında kamyonetine branda çeken 47 yaşındaki Aydın Yiğit ve 71 yaşındaki Mehmet Yıldız’ı tam anlamıyla biçti, ardından mısır tarlasına daldı. Otobüste bulunan 32 kişi yara almazken, hastaneye kaldırılan yaralılar tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dehşete düşüren görüntüler ise otobüsün kamerasına böyle yansıdı. Öte yandan, otobüs şoförü tutuklandı.