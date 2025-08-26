Kaza yaptı, bir daha otomobilini göremedi: 17 aydır serviste

Kayseri'de Kocasinan ilçesinde ikamet eden Oktay İnce, Nisan 2024’te otomobiliyle kaza yaptı. Kazanın ardından tutanakla birlikte aracını yetkili servisine teslim eden İnce, aradan geçen 17 aya rağmen aracını hala geri alamadığını belirtti.

"AKÜSÜ BİTTİ, İÇİNDE ÖRÜMCEK AĞLARI ÇIKTI"

Yaklaşık 17 aydır otomobilinin tamir edilmediğini dile getiren İnce, “2024 yılında bir kaza yaşadım. Aracım, bir ağabeyin çarpması sonucu hasar gördü ve 20 Nisan 2024’te servise teslim ettim. Ancak o tarihten bu yana aracım onarılmadı. Yaklaşık 17 aydır serviste bekliyor ve bu süreçte birçok sorun oluştu. Aracın dışında erimeler meydana geldi, aküsü bitti, içinde örümcek ağları çıktı. Her ay aradığımda ay başında teslim edileceği söylendi ama hâlâ teslim edilmedi” dedi.

"NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Servise teslim ettiği ancak alamadığı otomobilinin kasko ve sigorta ödemesini yaptığını aktaran İnce, "Kazadan 33 gün sonra bir araç verdiler ancak o aracın da yakıtı çok ve kendi aracım olmadığı için de korkarak biniyorum. Kendi aracıma kullanmadığım halde kasko ve sigorta ödemeye devam ediyorum. Büyük bir mağduriyet oluşturdu bende. Dava açıldı ancak 1-2 yıl uzayacak gibi duruyor. Ne yapacağımızı bilemiyor haldeyiz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK BÜYÜK BİR MAĞDURİYETİM VAR"

Kaskodan kendisine verilen aracın bakımlarını kendisi yaptırdığını, muayenesine götürdüğünü de sözlerine ekleyen İnce, bir an önce otomobilinin teslim edilmesini ya da yapılamıyorsa sıfırı ile değiştirilmesini isteyerek, "Sağ ön ve sağ arka kapı tamiri yapıldı ancak basınç sensörü denilen bir parça eksikmiş. Bu parçanın 17 aydır gelmemesi çok garip. Aracımı her ay giderek kontrol ediyorum. Çimenlik alanın üzerine konulmuş, aküsü bitmiş durumdaydı. Yağmur ve karda bırakılmış, kaç kez karını ben temizledim gittiğimde. Bana verdikleri aracı hem bakımına götürdüm, muayenesini bile ben yaptırdım. Çok büyük bir mağduriyetim var. Ben aracımdan da çok soğudum. 17 aydır yağmurda, karda durdukça motorunda da sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Bir an önce her şeyiyle tamir edilip verilmesini, edilemiyorsa sıfırıyla değiştirilmesini istiyorum" sözleriyle mağduriyetini dile getirdi.