26°
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Elazığ'da büyük keşif, Tam 6 bin yıllık! Sapasağlam gün yüzüne çıkarıldı

Elazığ'ın Tadım Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında günümüzden yaklaşık 6 bin yıl öncesine ait seramikler gün yüzüne çıkarıldı. Devam eden çalışmalarda sunak çevresinde insan ve hayvan kemiklerine rastlandı. Kan oluğu ve podyumlar, alanın ritüel amaçlı kullanıldığını gösterdiğini ifade eden Arkeolog Ergün Demir, kazıların bölgenin dini merkezi olduğunu güçlendirdiğini kaydetti. İşte ilginç keşfin detayları...

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü tarafından Tadım köyünün merkezindeki kale ve höyükte arkeolojik kazılar iki yıldır devam ediyor. Yaklaşık 210 metre uzunluğa, 160 metre genişliğe ve 35-40 metre yüksekliğe sahip olan Tadım Kalesi ve Höyüğünde çalışmalar sürüyor.

Elazığ'da büyük keşif, Tam 6 bin yıllık! Sapasağlam gün yüzüne çıkarıldı

İNSAN VE HAYVAN KEMİKLERİ BULUNDU

Kale kazılarında, daha önce 6 bin yıllık , , kan oluğu ve dört adet podyum gün yüzüne çıkarılmıştı. Çalışmalarda son olarak sunak ve kan oluğu çevresinde insan ile hayvan kemikleri bulundu.

Elazığ'da büyük keşif, Tam 6 bin yıllık! Sapasağlam gün yüzüne çıkarıldı

Arkeolog Ergün Demir, bu kez sunak çevresinde yapılan kazılarda çok sayıda insan ve hayvan kemiği ile insan dişlerine rastlandığını belirterek, alanın geçmişte dini törenler ve kurban ritüelleri için kullanıldığını vurguladı.

Elazığ'da büyük keşif, Tam 6 bin yıllık! Sapasağlam gün yüzüne çıkarıldı

"GENELDE TANRILARINA HAYVAN VE İNSAN KURBAN EDİYORLARDI"

Tapınak olarak düşündükleri bölgede sunum alanları ve 4 adet podyum olduğunu ifade eden arkeolog Ergün Demir, " 81 no'lu açmanın içerisinde bir sunak ve sunağa ait bir kan oluğu sağlam bir şekilde gün yüzüne çıkarıldı. Sunak çevresinde yapılan kazılarda insan ve hayvan kemikleri, insan dişleri bol miktarda bulundu. Bu noktalarda genelde tanrılarına hayvan ve insan kurban ediyorlardı" dedi.

Elazığ'da büyük keşif, Tam 6 bin yıllık! Sapasağlam gün yüzüne çıkarıldı

