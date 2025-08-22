Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'ye gelen turist sayısını açıkladı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılı Temmuz ayına ilişkin sınır istatistiklerini paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre, Temmuz ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,97 azalarak 6 milyon 969 bin 546 kişi olarak kaydedildi.

ALMANYA ZİRVEDE, İNGİLTERE İLK ÜÇTE

Temmuz ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 981 bin 5 kişi ile ilk sırada yer alırken, Rusya 953 bin 733 kişi ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) 597 bin 155 kişi ile üçüncü oldu. İngiltere’yi Polonya ve Hollanda takip etti.

ZİYARETÇİLERİN TERCİH ETTİĞİ SINIR KAPILARI

Yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı iller ise Antalya, İstanbul, Edirne, Muğla ve İzmir olarak sıralandı.

2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 azalarak 28 milyon 369 bin 330 kişi oldu.

İSTANBUL VE ANTALYA ZİRVEDE

Ocak-temmuz döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya 3 milyon 563 bin 342 kişi ile birinci, Almanya 3 milyon 404 bin 582 kişi ile ikinci ve İngiltere 2 milyon 350 bin 38 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi İran ve Bulgaristan izledi.

Ocak-temmuz döneminde en fazla giriş yapılan sınır kapılarının bağlı olduğu iller ise İstanbul, Antalya, Edirne, Muğla ve İzmir şeklinde sıralandı.