Borçlanma, EYT ve isteğe bağlı sigorta: Yurt dışında yaşayan Türkler nasıl emekli olabilir? Özgür Erdursun tek tek açıkladı

SGK uzmanı Özgür Erdursun, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının emeklilik yollarını tek tek açıkladı. İşte detaylar:

1. YURT DIŞI BORÇLANMASI (3201 Sayılı Kanun)

Yurtdışında çalışan veya ev kadını olan Türk vatandaşları, yurtdışında geçirdikleri süreleri Türkiye’de borçlanabiliyor. Borçlanılan gün sayısı kadar Türkiye’de hizmet kazanılıyor.

Ağustos 2019 öncesi: Borçlanma, kişinin Türkiye’deki son sigortalılık statüsüne (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) sayılıyordu.

Ağustos 2019 sonrası: Tüm borçlanmalar Bağkur (4B) statüsüne sayılıyor.

2. BORÇLANMA PRİM TUTARI

Günlük prim: Brüt asgari ücret × %45 ÷ 30

Minimum ödeme: Yaklaşık 390 TL/gün

İsteğe bağlı olarak, asgari ücretin 7,5 katına kadar ödeme yapılabilir (günlük en yüksek tutar 2.925 TL).

İsteyen gün sayısını sınırlamadan borçlanabilir (ör. 360 gün, 5.400 gün, 7.200 gün).

3. İŞE BAŞLAMA TARİHİ UYGULAMASI

Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması olan ülkelerde (Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, Belçika, Avusturya vb.) yurtdışında ilk işe başlama tarihi Türkiye’de ilk işe başlama tarihi olarak kabul ediliyor.

SSK emekliliği için: Bu tarih Türkiye’deki sigorta başlangıcı olarak sayılır.

Bağkur emekliliği için: Yalnızca yapılan borçlanma kadar geri gidilir; anlaşmalı ülkelerde işe başlama tarihi dikkate alınmaz.

Örnek: 2025’te 20 yıllık (7.200 gün) borçlanma yapan bir kişi, işe başlama tarihini 2005’e çekebilir.

4. EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT)

Türkiye’de sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesi olanlar, borçlanarak gerekli prim gününü tamamladığında yaş şartı olmadan emekli olabiliyor.

Anlaşmalı ülkelerdeki sigorta başlangıcı Türkiye’deki ilk işe giriş sayıldığı için, yurtdışında bulunanlar da EYT hakkı elde edebilir.

5. YURT DIŞINDA İSTEĞE BAĞLI SİGORTA

Genel kural: Çalışanlar isteğe bağlı prim ödeyemez (İngiltere hariç).

Çalışmayanlar (ev kadını, işsiz, öğrenci vb.) Türkiye’de isteğe bağlı sigorta yaptırabilir.

İstisna ülkeler: Fransa, İsveç, İsviçre (çalışmayanlar); İngiltere (çalışsalar bile).

6. TÜRKİYE’DEN SİGORTALI GÖSTERME YASAĞI

Yurtdışında iken kendini Türkiye’de çalışıyor gibi gösterip SSK primi ödeyenlerin sigortası iptal edilir.

7. TÜRKİYE’DE BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI

Yurtdışında yaşayan kişi, Türkiye’de şahıs firması açıp çalışmasa Bağkur primi ödeyemez.

Ancak şirket ortağı ise Bağkur primi yatırabilir.

Anlaşmalı ülke dışında yaşayan Türk vatandaşları da şirket ortaklığı üzerinden prim ödeyebilir.

8. EMEKLİLİKTE KULLANILABİLECEK YOLLAR

1. Yurt dışı borçlanması: Prim günlerini borçlanarak Türkiye’de emeklilik.

2. EYT: Yurt dışı sigorta başlangıcıyla erken emeklilik hakkı.

3. İsteğe bağlı sigorta: Sadece belirli ülkelerde mümkün.

4. Şirket ortaklığı: Bağkur üzerinden prim ödeyerek emeklilik.

5. Dava yolu: Bağkur emekliliğinde yurtdışı başlangıcını Türkiye’de saydırmak için dava açılabilir.

Emeklilik için borçlanma yapacakların, sosyal yardım veya işsizlik maaşı almıyor olması gerekiyor.