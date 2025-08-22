Menü Kapat
Ekonomi
 İrem Çınar

TOBB verileri açıkladı: Yılın ilk 7 ayında kurulan ve kapanan şirket sayısı belli oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Temmuz ayında kurulan ve kapanan şirket sayılarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, 2025’in Ocak-Temmuz döneminde kurulan şirket sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 gerilerken, kapanan şirket sayısında yüzde 11,8’lik bir artış görüldü.

TOBB verileri açıkladı: Yılın ilk 7 ayında kurulan ve kapanan şirket sayısı belli oldu
22.08.2025
22.08.2025
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, 2025’in ilk 7 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 azaldı. Aynı dönemde kurulan kooperatif sayısında yüzde 27,6 gerileme olurken, kurulan gerçek kişi ticari sayısı yüzde 20,8 artış gösterdi.

KAPANAN ŞİRKET SAYISINDA ARTIŞ

2025’in ilk 7 ayında kapanan şirket sayısı, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 11,8 yükseldi. Kapanan kooperatif sayısı yüzde 8 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletmeler yüzde 5,7 oranında azaldı.

Temmuz 2025’te geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,8 arttı. Aynı dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletmeler yüzde 29,9 artarken, kooperatif sayısı yüzde 40,8 geriledi.

TOBB verileri açıkladı: Yılın ilk 7 ayında kurulan ve kapanan şirket sayısı belli oldu

TEMMUZDA KAPANIŞLAR HIZLANDI

Geçen yılın temmuz ayına göre 2025 Temmuz’unda kapanan şirket sayısı yüzde 0,6, kapanan kooperatif sayısı yüzde 14 arttı. Buna karşılık kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 8,3 azalış görüldü.

Haziran’a göre temmuzda kurulan şirket sayısı yüzde 33,5, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 46,5, kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 17 arttı. Ancak aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,1, kapanan kooperatif yüzde 37,4, kapanan gerçek kişi işletmeler ise yüzde 11,7 yükseldi.

TOBB verileri açıkladı: Yılın ilk 7 ayında kurulan ve kapanan şirket sayısı belli oldu

İSTANBUL İLK SIRADA

Temmuz 2025’te kurulan toplam 9 bin 946 şirket ve kooperatifin yüzde 87,3’ü limited, yüzde 11,1’i anonim, yüzde 1,6’sı ise kooperatiflerden oluştu. Bu kuruluşların yüzde 37,8’i İstanbul, yüzde 11,7’si Ankara, yüzde 5,8’i İzmir’de faaliyete geçti. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Temmuz ayında kurulan şirketlerin toplam sermayesi, bir önceki aya kıyasla yüzde 64,5 artış gösterdi. 2025’in 7 ayında toplam 63 bin 160 şirket ve kooperatif kuruldu. Bunların 56 bin 248’i limited, 6 bin 761’i anonim şirket olarak kayıtlara geçti.

TOBB verileri açıkladı: Yılın ilk 7 ayında kurulan ve kapanan şirket sayısı belli oldu

TİCARET, İNŞAAT VE İMALAT ÖNDE

Temmuz 2025’te kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 098’i ticaret, 1 bin 434’ü inşaat, 1 bin 232’si imalat sektöründe faaliyete başladı. Aynı ay kurulan gerçek kişi işletmelerinin 737’si inşaat, 442’si ticaret, 119’u imalat sektöründe kuruldu.

Kapanışlarda ise 1.100 şirket ve kooperatif ticarette, 355’i imalatta, 239’u mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerde yer aldı. Gerçek kişi işletmelerde en çok kapanış ticarette (572), inşaatta (219) ve imalatta (137) görüldü.

Temmuz ayında kurulan 158 kooperatifin 111’i Konut Yapı Kooperatifi, 22’si İşletme, 8’i Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak faaliyete geçti.

TOBB verileri açıkladı: Yılın ilk 7 ayında kurulan ve kapanan şirket sayısı belli oldu

YABANCI ORTAKLI ŞİRKETLERDE TÜRKİYE ZİRVEDE

Temmuz 2025’te 675 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bunların 450’si Türk, 22’si Alman, 19’u İran ortaklı oldu. Şirketlerin 91’i anonim, 584’ü limited şirket olarak kuruldu.

2025 yılında kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin en yoğun olduğu alanlar; 470 şirketle uzmanlaşmamış toptan ticaret, 174 şirketle inşaat, 161 şirketle işletme ve idari danışmanlık faaliyetleri oldu. Yabancı ortakların payı toplam sermayede yüzde 78,9’a ulaştı.

