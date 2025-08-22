Google’a Rekabet Kurulu’ndan kritik hamle: Play Store soruşturması başladı

Rekabet Kurulu, teknoloji devi Google hakkında yeni bir inceleme başlattı. Yapılan duyuruda, Google’ın Play Store’daki ödeme sistemine ilişkin uygulamalarının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğinin araştırılacağı belirtildi.

ŞİKAYETLERİN ARDINDAN GOOGLE’A SORUŞTURMA

Kurulun açıklamasına göre soruşturma, Google’ın uygulama mağazasında yer almak isteyen geliştiricileri yalnızca kendi ödeme altyapısı olan Google Play Faturalandırma (Google Play Billing – GPB) sistemini kullanmaya mecbur bıraktığı iddiasına dayanıyor. Ayrıca, geliştiricilerin kullanıcıları farklı ödeme yöntemleri konusunda bilgilendirmesinin engellendiği yönündeki şikâyetlerin de dosyaya eklendiği aktarıldı.

Önaraştırmada toplanan bilgi ve belgelerin 7 Ağustos 2025 tarihli toplantıda değerlendirildiği, bulguların ciddi bulunması üzerine Google hakkında 25-29/680-M sayılı karar ile soruşturma açıldığı bildirildi.

Kurul, yürütülen incelemenin ardından Google’ın Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğine ilişkin nihai kararın verileceğini duyurdu.