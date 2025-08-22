Menü Kapat
30°
Ekonomi
 İrem Çınar

UBS’ten petrol fiyatları için kritik tahmin: Kısa ve uzun vade beklentilerini açıkladı

UBS, küresel petrol talebinin ağustos ayında en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti. Banka, kısa vadede fiyatların güçlü kalmasını beklerken, talebin zayıflaması ve arzın artmasıyla birlikte yılın son çeyreğinde gerileme yaşanabileceği tahmininde bulundu.

KAYNAK:
ForInvest Haber
|
GİRİŞ:
22.08.2025
09:36
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
09:38

UBS, petrol fiyatlarının kısa vadede 60-70 dolar/varil bandının üst seviyelerinde seyretmesini öngörüyor. Ancak banka, yılın ilerleyen dönemlerinde fiyatların bu aralığın alt kısmına doğru gerileyebileceğini belirtti.

UBS’nin değerlendirmesine göre, küresel petrol talebi ağustos ayında yılın en yüksek noktasına ulaştı. Önümüzdeki aylarda ise talepte sınırlı bir düşüş yaşanması bekleniyor. Bu ılımlı geri çekilmenin, yönlü gelişmelerle birlikte piyasada daha dengeli bir tablo oluşturacağı ifade edildi.

UBS’ten petrol fiyatları için kritik tahmin: Kısa ve uzun vade beklentilerini açıkladı

GÜNEY AMERİKA’DAN ÜRETİM ARTIŞI BEKLENTİSİ

Banka analistleri, özellikle ve Guyana gibi ülkelerden gelen üretim artışının arzı destekleyeceğini vurguladı. Bu durumun, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği ifade edildi.

UBS, söz konusu gelişmeler çerçevesinde Brent petrolün yakın vadede güçlü seyrini koruyabileceğini, ancak yılın son çeyreğinde talepteki zayıflama ve artan arzın etkisiyle 60 dolar bandının altına gerileme riskinin bulunduğunu dile getirdi.

