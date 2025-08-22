UBS’ten petrol fiyatları için kritik tahmin: Kısa ve uzun vade beklentilerini açıkladı

UBS, Brent petrol fiyatlarının kısa vadede 60-70 dolar/varil bandının üst seviyelerinde seyretmesini öngörüyor. Ancak banka, yılın ilerleyen dönemlerinde fiyatların bu aralığın alt kısmına doğru gerileyebileceğini belirtti.

UBS’nin değerlendirmesine göre, küresel petrol talebi ağustos ayında yılın en yüksek noktasına ulaştı. Önümüzdeki aylarda ise talepte sınırlı bir düşüş yaşanması bekleniyor. Bu ılımlı geri çekilmenin, arz yönlü gelişmelerle birlikte piyasada daha dengeli bir tablo oluşturacağı ifade edildi.

GÜNEY AMERİKA’DAN ÜRETİM ARTIŞI BEKLENTİSİ

Banka analistleri, özellikle Brezilya ve Guyana gibi ülkelerden gelen üretim artışının arzı destekleyeceğini vurguladı. Bu durumun, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği ifade edildi.

UBS, söz konusu gelişmeler çerçevesinde Brent petrolün yakın vadede güçlü seyrini koruyabileceğini, ancak yılın son çeyreğinde talepteki zayıflama ve artan arzın etkisiyle 60 dolar bandının altına gerileme riskinin bulunduğunu dile getirdi.