SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Rekabet kızıştı: Uzmanlardan promosyon uyarısı geldi

Bankalar, emeklilere her üç yılda bir verdikleri promosyon ödemelerinde adeta yarışa girdi. Enflasyon nedeniyle rakamlar her geçen gün artarken, kamu bankalarında promosyon tutarı 15 bin liraya, özel bankalarda ise 27 bin liraya kadar ulaştı. Ancak yüksek promosyon vaadine rağmen birçok emekli, maaşını başka bankaya taşımak istediğinde çeşitli engellerle karşı karşıya kalıyor.

“SÖZLEŞMELER DİKKATLE OKUNMALI”

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergun Kılıç, promosyon sözleşmelerine imza atmadan önce detaylı inceleme yapılması gerektiğini belirterek kritik uyarılarda bulundu. Kılıç, “Emekliler özellikle ‘Bankadan ayrılırsam kalan promosyonu faiziyle geri ödeyecek miyim?’ gibi maddeleri dikkatlice kontrol etmeli” dedi.

Bazı bankaların promosyon ödemesi için emeklilerden fatura taşıma, kredi kartı çıkarma gibi ek şartlar talep ettiğine dikkat çeken Kılıç, bunun yasal olmadığını vurguladı.

BAĞLI SATIŞA KISITLAMA

Kılıç, “Maaşın bankaya yatırılması karşılığında üç yıllık anlaşma yapılabilir. Ancak bunun dışındaki zorunlu ürünlerin satışı yasal olarak mümkün değil. Tüketici Kanunu da bağlı satışlarda kısıtlama getiriyor” diye konuştu.