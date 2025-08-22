Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Rekabet kızıştı: Uzmanlardan promosyon uyarısı geldi

Emeklilere verilen banka promosyonları 30 bin liraya kadar yükseldi. Ancak bankalar arasında geçiş yapmak isteyen emekliler zaman zaman zorluklarla karşılaşıyor. Tüketici dernekleri, mağduriyet yaşanmaması için promosyon sözleşmelerinin dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguladı.

KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 09:22

Bankalar, emeklilere her üç yılda bir verdikleri ödemelerinde adeta yarışa girdi. Enflasyon nedeniyle rakamlar her geçen gün artarken, kamu bankalarında promosyon tutarı 15 bin liraya, özel bankalarda ise 27 bin liraya kadar ulaştı. Ancak yüksek promosyon vaadine rağmen birçok , maaşını başka bankaya taşımak istediğinde çeşitli engellerle karşı karşıya kalıyor.

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Rekabet kızıştı: Uzmanlardan promosyon uyarısı geldi

“SÖZLEŞMELER DİKKATLE OKUNMALI”

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergun Kılıç, promosyon sözleşmelerine imza atmadan önce detaylı inceleme yapılması gerektiğini belirterek kritik uyarılarda bulundu. Kılıç, “Emekliler özellikle ‘Bankadan ayrılırsam kalan promosyonu faiziyle geri ödeyecek miyim?’ gibi maddeleri dikkatlice kontrol etmeli” dedi.

Bazı bankaların promosyon ödemesi için emeklilerden fatura taşıma, kredi kartı çıkarma gibi ek şartlar talep ettiğine dikkat çeken Kılıç, bunun yasal olmadığını vurguladı.

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Rekabet kızıştı: Uzmanlardan promosyon uyarısı geldi

BAĞLI SATIŞA KISITLAMA

Kılıç, “Maaşın bankaya yatırılması karşılığında üç yıllık anlaşma yapılabilir. Ancak bunun dışındaki zorunlu ürünlerin satışı yasal olarak mümkün değil. Tüketici Kanunu da bağlı satışlarda kısıtlama getiriyor” diye konuştu.

