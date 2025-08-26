Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
26°
Dünya
 Berrak Arıcan

Başına 15 santimlik bıçak saplanan küçük kızı annesi yürüyerek hastaneye getirdi

Ç,n'de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Bir anne, 3 yaşındaki kızını başına bıçak saplanmış bir halde yürüterek hastaneye getirdi. Annenin şüpheli ifadelerine rağmen polis olayın bir kaza olduğunu açıkladı.

Başına 15 santimlik bıçak saplanan küçük kızı annesi yürüyerek hastaneye getirdi
Berrak Arıcan
26.08.2025
26.08.2025
'in güneybatısında bulunan Dongchuan Halk Hastanesi'nde sıradan bir gün yaşanırken bir anne ve 3 yaşındaki bir kız çocuğu başına saplı bir halde geldi. Yanında annesinin olduğu, kızını elinden tutarak kafasındaki bıçakla beraber yürüttüğü görüldü.

Başına 15 santimlik bıçak saplanan küçük kızı annesi yürüyerek hastaneye getirdi

DOKTORLAR HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Doktorlar durumu fark etti ve acil olarak küçük kıza müdahale etti. Beyin cerrahları, kraniyotomi adı verilen operasyonla bıçağı çıkardı. Küçük kızın sağlık durumunun şu anda stabil olduğu ve gözetim altında tutulduğu bildirildi. Doktorlar, olağanüstü kurtuluşun kızın kafatasının hala yumuşak olmasından kaynaklandığını söyledi.

Başına 15 santimlik bıçak saplanan küçük kızı annesi yürüyerek hastaneye getirdi

''BIÇAK ÇARŞAF ARASINDA KALDI''

Anne ilk olarak bıçağın çarşaf arasında kaldığını, değiştirdiği esnada ise fark etmeyerek fırlayıp saplandığını söyledi. Fakat çalışanları, küçük kızın kulağının hemen üzerinde yaklaşık 15 santimlik bıçağın daha farklı bir şekilde saplandığını öne sürdü. Sağlık görevlilerine göre, anne, öfke nöbeti geçiren kızını korkutmak için bıçağı eline aldı. Bu sırada kontrolünü kaybedince bıçak küçük kızın kafasına saplandı.

Küçük kızın annesi, çok tehlikeli olan ama bilmediği için bıçağı kendi başına çıkarmaya çalıştığını fakat başaramadığını söyledi. Ambulans çağırmak yerine ise kızının elinden tutup hastaneye götürdü.

Başına 15 santimlik bıçak saplanan küçük kızı annesi yürüyerek hastaneye getirdi

Dailymail'in haberine göre, doktorlar ise annenin bıçağı kendi başına çıkarmaya çalışmasının çok tehlikeli olabileceğine dikkat çektiler.

Başına 15 santimlik bıçak saplanan küçük kızı annesi yürüyerek hastaneye getirdi

''OLAY TAMAMEN BİR KAZA''

Polis, olayın kasıtlı olmadığını, tamamen bir kaza sonucu yaşandığını açıkladı.

Küçük kızın yaşadığı bu inanılmaz olay Çin sosyal medyasında gündem oldu. Milyonlarca kişi görüntüleri izlerken şok yaşadı ve annenin sorumsuzluğunu sert bir dille eleştirdi.

TGRT Haber
