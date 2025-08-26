Menü Kapat
TGRT Haber
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Editor
Editor
 | İrem Çınar

Özel yurt fiyatları cep yakıyor: Yüzde 50'ye varan zam

Üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmesiyle birlikte öğrenciler, yurt arayışına girdi. KYK başvurularının da aynı dönemde başlaması öngörülürken, özel yurt ücretlerinde geçen yıla kıyasla yüzde 30 ila 50 oranında artış görüldü.

Özel yurt fiyatları cep yakıyor: Yüzde 50'ye varan zam
Üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül tarihlerinde yapılacak olmasıyla birlikte öğrenciler yurt arayışına başladı. Ancak bu yıl özel yurt ücretlerinde geçen yıla göre ciddi artışlar yaşanıyor.

FİYAT ARTIŞI YÜZDE 30-50 BANDINDA

Türkiye Özel Yurt İşletmecileri Derneği (TÜSİYEN) Basın Sözcüsü Funda Gökgöl, fiyatların mümkün olduğunca minimum seviyede tutulmaya çalışıldığını belirtti. Gökgöl, "Yüzde 30 ila 48 oranında artış söz konusu. Geçen yıl 15 bin lira olan yurt ücreti bu yıl 17 bin liraya, 20 bin lira olanlar ise 25 bin lira seviyesine çıktı" dedi.

Özel yurt fiyatları cep yakıyor: Yüzde 50’ye varan zam

MALİYETLER FİYATLARI YÜKSELTİYOR

Özel yurt işletmecileri, artan maliyetlerin fiyatlara doğrudan yansıdığını belirtiyor. Personel giderleri 35-40 bin liraya kadar çıkarken, elektrik ve su faturaları da önemli bir yük oluşturuyor.

Gökgöl, hizmet kalitesinin fiyat belirlemede önemli bir rol oynadığını ifade etti. "Artık yurt sadece barınma anlamına gelmiyor. Kahvaltı, akşam yemeği, üniversiteye ulaşım gibi ek hizmetler de sunuluyor. Veliler bunun ek maliyet getirdiğini göz önünde bulundurmalı" ifadelerini kullandı.

Özel yurt fiyatları cep yakıyor: Yüzde 50’ye varan zam

KYK YERLEŞTİRME SONUÇLARI BEKLENİYOR

Özel yurtlar, öğrenciler ve veliler için belirsizliğin önüne geçmek amacıyla KYK yurt yerleştirme sonuçlarının bu yıl 15 Eylül'e kadar açıklanmasını talep ediyor.

