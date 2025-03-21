Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı tahliye edildi!

GFB tribün lideri Cem Gölbaşı'nın davası resmen sonuçlandı. Cem Gölbaşı'nın avukatı nihai kararı duyurdu ve ''Müvekkilimiz, kardeşimiz Cem Gölbaşı tahliye oldu, gözümüz aydın!'' ifadelerini kullandı.

Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı, sosyal medyada kendisiyle dalga geçen bir kişiye peruk giydirmiş ve video çektirmişti. Yaşanan darp süreciyle birlikte davaya taşınan olay, Sözcü'nün haberine göre bugün itibarıyla sonuçlandı.

CEM GÖLBAŞI'NIN AVUKATI AÇIKLADI

Kararı duyuran Cem Gölbaşı'nın avukatı, ''Müvekkilimiz, kardeşimiz Cem Gölbaşı tahliye oldu, gözümüz aydın!'' ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

GFB Lideri Cem Gölbaşı; İ. A, S. Ş, Ş. B. ve U. Ö. adlı birden fazla kişiyle işyerinde yağma, eziyet etme, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından tutuklanmıştı. Gölbaşı'nın da dahil olduğu 7 kişinin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 100 bin 600 TL, 2 bin 500 Dolar ve 315 Euro ele geçirilmişti.