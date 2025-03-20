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 | Eyüp Ensar Yeşil

Michy Batshuayi Nicolas Anelka'nın rekorunu kırdı!

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Michy Batshuayi 9. farklı takımıyla Avrupa arenasında yer alarak rekor kırdı. Belçikalı golcü, Nicolas Anelka'yı bu alanda geçmiş oldu.

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Michy Batshuayi Nicolas Anelka'nın rekorunu kırdı!
KAYNAK:
NTV Spor
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 23:16
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 23:56

Belçika Milli Takımının önemli golcüleri arasında yer alan Michy Batshuayi, Fransız yıldız Nicolas Anelka'nın rekorunu kırdı. Ocak ayı transfer döneminin son gününde Galatasaray'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Batshuayi, takımının Ajax ile oynadığı maçta forma giymesinin ardından rekoru eline almış oldu.

REKOR ANELKA'DAYDI

Daha önce Nicolas Anelka'nın elinde olan Avrupa Kupası maçlarında 8 farklı takımda forma giyme rekorunu Batshuayi kırmış oldu.

Batshuayi; Standard Liege, Marsilya, Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Frankfurt formaları ile Avrupa’da çıktığı 79 maçta 24 gol kaydetti.

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3 BÜYÜK TAKIMDA FORMA GİYDİ

Belçikalı golcü, Crystal Palace’tan Beşiktaş’a transfer olarak ilk Süper Lig macerasını yaşadı. Sonrasında Fenerbahçe’ye transfer olan Batshuayi, burada 2 sezon geçirdikten sonra Galatasaray’a transfer oldu.

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ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#michy batshuayi
#Eintracht Frankfurt
#Nicolas Anelka Rekor
#Avrupa Kupası
#Spor
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