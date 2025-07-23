Sosyal medya akımı ülkeyi ayağa kaldırdı! Kapıları tekmeleyip ateş ediyorlar

ABD’nin Florida eyaletinde gençler arasında yaygınlaşan bir sosyal medya akımı ülkeyi ayağa kaldırdı. 'Kapı tekmeleme' adı verilen bu akımın özellikle ev sahiplerini hedef aldığı belirtildi.

ÖNCE KAPIYI ÇALIP ARDINDAN ATEŞ EDİYORLAR

Fox News'un haberine göre gençler, özellikle geç saatlerde maskeli bir şekilde rastgele seçtikleri evlerin kapılarını önce çalıp ardından silahla ateş ederek bölgeden uzaklaşıyor. Daha sonra da bunu yaptıkları anları sosyal medyadan paylaşıyor.

Hillsborough Şerif Ofisi’nden yapılan açıklamada, "Kapı tekmeleme akımı sosyal medyada dolaşan bir şaka. Ebeveynlerin çocuklarıyla bu tehlikeli ve trajediyle sonuçlanabilecek trend hakkında konuşmalarını istiyoruz'' ifadelerine yer verildi.