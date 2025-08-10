Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
30°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Asgari ücret, memur ve emekli için kritik rakam açıklanacak! Tüm gözler bu raporda

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 14 Ağustos 2025'te yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklayacak. İşçi, memur ve emekli maaşlarına gelecek olan zam oranı da enflasyon rakamlarıyla birlikte şekillendiği için milyonlar açıklanacak olan rakama kilitlendi.

Asgari ücret, memur ve emekli için kritik rakam açıklanacak! Tüm gözler bu raporda
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
10.08.2025
15:57
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
16:01

Milyonlarca işçi, ve emekli 'nın 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklayacağı raporuna odaklandı. Enflasyon raporuyla birlikte geleceğe yönelik değerlendirmeler yapıldığı için maaşlara gelecek oranları da şekillenecek.

Asgari ücret, memur ve emekli için kritik rakam açıklanacak! Tüm gözler bu raporda

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM TALEBİ NE?

Memur ve için toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Memur tarafı yüzde 88 zam isterken hükümetten henüz teklif gelmedi. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerinin zamlar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Asgari ücret, memur ve emekli için kritik rakam açıklanacak! Tüm gözler bu raporda

MAYIS AYINDAKİ ENFLASYON TAHMİNLERİ NEYDİ?

Merkez Bankası'nın bu yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 24 olurken, 2026 yılı için yüzde 12, 2027 yıl sonu için de yüzde 8 olarak açıklanmıştı. Yeni tahmin raporunda faiz indirimlerinin etkisiyle gerileme olması bekleniyor.

Asgari ücret, memur ve emekli için kritik rakam açıklanacak! Tüm gözler bu raporda

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALIR?

Memur ve memur emeklilerini temsil eden sendikalar 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam öngören toplu sözleşmeyi imzalamıştı ve zamlar da bu çerçevede gerçekleşti. 2026 yılında da öngörülen enflasyon yüzde 12 olduğu için 2026 ve 2027 yılını kapsayan toplu sözleşmede zam oranlarının yine aynı doğrultuda gerçekleşmesi bekleniyor.

Asgari ücret, memur ve emekli için kritik rakam açıklanacak! Tüm gözler bu raporda

Başka bir deyişle 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 teklifi masaya gelebilir ve kümülatif olarak yüzde 12.36 olarak gerçekleşebilir. Bu zam oranlarına ekstra olarak enflasyon farkı da eklenecek ve gerçekleşen enflasyon farkına göre maaşlara zam yapılması bekleniyor.

Asgari ücret, memur ve emekli için kritik rakam açıklanacak! Tüm gözler bu raporda

ASGARİ ÜCRETLİLER NE KADAR ZAM ALIR?

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, son Türkiye değerlendirmesinde maaşlara yönelik önemli vurguda bulunmuştu.

Asgari ücret, memur ve emekli için kritik rakam açıklanacak! Tüm gözler bu raporda

Moody's, notun yükselmesi için maaşların geriye dönük zamlanması yerine geleceğe yönelik beklentilere göre zamlanmasını öne sürdü. Buna göre Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda belirttiği oranlarda bu yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 24 olurken, 2026 yılı için yüzde 12, 2027 yıl sonu için de yüzde 8 olarak açıklanmıştı. Yeni enflasyon raporunda tahminlerde gerileme olması halinde asgari ücrete gelecek zammın da bu yönteme göre şekillenmesi ihtimaller arasında yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER
En düşük memur maaşı için çarpıcı talep! Memur-Sen istedikleri rakamı açıkladı
Pilot olmak isteyenlerin işi kolaylaştı! Bakan Uraloğlu yeni sistemi duyurdu
ETİKETLER
#zam
#memur
#moodys
#memur emeklileri
#asgari-ucret
#Enflasyon
#Merkez Bankası
#Ekonomi
