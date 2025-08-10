Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Pilot olmak isteyenlerin işi kolaylaştı! Bakan Uraloğlu yeni sistemi duyurdu

Pilot lisansı için esnek başvuru ve iki aşamalı sınav sistemi 15 Ağustos'ta başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Tek ödeme ile her iki sınava da girilebilecek, ücretlerde herhangi bir değişiklik olmayacak" diyerek detayları anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Pilot olmak isteyenlerin işi kolaylaştı! Bakan Uraloğlu yeni sistemi duyurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 13:16
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 13:21

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, pilot lisansı sınavlarında 15 Ağustos'ta başlayacak yeni sistemle adayların, sınav başvuru ve planlama süreçlerinde tam esneklik kazanacağını bildirdi.

Pilot olmak isteyenlerin işi kolaylaştı! Bakan Uraloğlu yeni sistemi duyurdu

Uraloğlu yazılı açıklamasında, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Pilot Lisansı Teorik Bilgi Sınav süreçlerinde çağa uygun yeni bir sistemin hayata geçirileceğini duyurdu.

Pilot olmak isteyenlerin işi kolaylaştı! Bakan Uraloğlu yeni sistemi duyurdu

Buna göre, 15 Ağustos'ta başlayacak yeni sistemle adayların, sınav başvuru ve planlama süreçlerinde esneklik kazanacağını vurgulayan Uraloğlu, "Artık sabit sınav dönemleri yerine adaylarımız kendi istedikleri tarihi seçerek sınava girebilecek. Başvurusunu tamamlayan aday, sistemde uygun olan sınav günlerinden istediğini seçerek süreci başlatabilecek. Başvuru ekranı sürekli açık olacak, böylece isteyen her an başvurusunu yapabilecek. Sınavlar, ön sınav ve son sınav olmak üzere iki aşamalı olacak. Nihai notun yüzde 10'u ön sınavdan, yüzde 90'ı ise son sınavdan alınacak. Tek ödeme ile her iki sınava da girilebilecek, ücretlerde herhangi bir değişiklik olmayacak. Sadece EFT ile ödeme zorunluluğu ortadan kalktı, artık sanal POS üzerinden kredi kartı ile ödeme yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Pilot olmak isteyenlerin işi kolaylaştı! Bakan Uraloğlu yeni sistemi duyurdu

HER İL VE İLÇEDE SINAV YAPILABİLECEK

Uraloğlu, her aday için atanmış bilgisayar, kişiye özel soru seti, karekod, zaman ve mekan damgalı kamera kayıtları ile sınav yapılacağı bilgisini vererek, kursiyerlerin ön sınav sonunda bölüm bazlı başarı grafiklerini görebileceğini kaydetti.

Pilot olmak isteyenlerin işi kolaylaştı! Bakan Uraloğlu yeni sistemi duyurdu

Talebe göre sınavların her il ve ilçede yapılabileceğini bildiren Uraloğlu, "Böylece adaylarımız hem daha hızlı hem de daha rahat bir sınav deneyimi yaşayacak. Yeni sistemle birlikte sınav planlama, başvuru ve ödeme süreçlerini daha esnek ve aday odaklı hale getiriyoruz. Pilot, teknisyen, hava trafik kontrolörü gibi havacılık profesyoneli olmak isteyenler için çok yakında önemli açıklamalar da olacak. Bunlara yönelik bazı çalışmalar yapılıyor ve kısa zamanda duyurulacak." değerlendirmesini yaptı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tapunuz tehlikede olabilir! Güvenlik için bunu mutlaka yapın
Evlenecek gençler dikkat! Bakanlık açıkladı: İndirim geliyor
ETİKETLER
#ulaştırma bakanlığı
#Sivil Havacılık
#Pilot Lisansı
#Sınav Sistemi
#Esneklik
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.