Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Tapunuz tehlikede olabilir! Güvenlik için bunu mutlaka yapın

Dolandırıcılar her geçen gün yeni bir yöntem buluyor. Son dönemde vatandaşın tapusunu çeşitli yöntemlerle ele geçiren dolandırıcılara karşı kendinizi koruyabilirsiniz. Dolandırıcıların ağına düşmemek için hazırlanan uygulamayla artık e-Devlet üzerinden tapu bilgileri kilitlenerek gizlenecek. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
12:44
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
12:49

Gelişen teknoloji ile beraber dijital vakaları artarken, kişisel bilgi sızıntıları nedeniyle başkalarına ait tapular ele geçirilebiliyor. Dolandırıcıların ağına düşmemek için tapu kilitleme işlemiyle taşınmazlar sahte satış işlemlerine karşı koruma altına alınabiliyor.
Dolandırıcılık olayları artarken, mülk sahiplerinin kimlik bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, başkalarına ait tapuları satış, ipotek veya devir işlemleriyle ele geçirebiliyor. Dolandırıcıların ağına düşmemek için hazırlanan uygulamayla artık e-Devlet üzerinden tapu bilgileri kilitlenerek gizlenecek. "İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi" adı verilen uygulamayla taşınmazlar üzerinde tapu sahibinin izni olmadan hiçbir işlem yapılamıyor.

Tapunuz tehlikede olabilir! Güvenlik için bunu mutlaka yapın

TAPU KİLİTLEME İŞLEMİYLE GÜVENDESİNİZ

Vatandaşlara tapularını güvence altına almayı tavsiye eden Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, "Tapuda yapılacak işlemlerde vatandaşlarımız iki aşamalı doğrulama sistemiyle web tapu üzerinden işlem yapıyorlar. Yapılan işlemler neticesinde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması, sahte vekaletle işlem yapılamaması için yeni bir sistemle birlikte alınan karar doğrultusunda e-Devlet üzerinden web tapu girişi yapılacak.

Tapunuz tehlikede olabilir! Güvenlik için bunu mutlaka yapın

TELEFONUNUZA MESAJ GELECEK

Arama butonunda tapu güvenliği kilidi tıklanacak, ondan sonraki aşamada web tapu başvuru sistemi tıklandıktan sonra vatandaşın üzerinde bulunan taşınmazların dökümanı gelecek. Hangi taşınmazı kilitlemek istiyor ise o malın üzerine tıkladığı zaman kilitleme işlemi gerçekleşmiş olacak. Bu kilitleme işleminden sonra vatandaş kaldırmadığı sürece ne web tapuda, ne noterde, ne tapu müdürlüklerinde hiçbir işlem yapılamayacak. Ne zaman vatandaş bu kilidi kaldırdı, işlem yapmaya açılacaktır. O şekilde sistem devam edecek. Noterden yapılan vekaletnamelerde alınmış olan vekaletlerde sıkıntı yaşanıyordu. Şimdi yeni sistemde web tapu sistemine geçildikten sonra tapudaki bu problemlerin büyük bir çoğunluğu ortadan kalkmış oldu. İkili doğrulamayla vatandaş sisteme girebiliyor. Tapuda adına bilgisi dışında yapılan herhangi bir işlem varsa, oraya vermiş olduğu telefon numarasına ‘adınıza kayıtlı şu gayrimenkulde işlem yapılmaktadır' mesajı geliyor. Vatandaş da eğer işlem kendisine ait değilse hemen tapu müdürlükleriyle irtibata geçiyor. Yanlış yapılacak işlemlerin önüne geçilmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

Tapunuz tehlikede olabilir! Güvenlik için bunu mutlaka yapın

SAHTE İŞLEMLERİN ÖNÜNE BÖYLE GEÇİLECEK

Yaşlı vatandaşlarımızın çoğunun e-Devlet kapısını kullanmadığına dikkat çeken Altınay, "e-Devlet olmadan web tapuya giriş yapılamadığından mutlaka PTT'ler aracılığıyla kimlik doğrulama sistemi yapılıp ikili doğrulamayla birlikte bu işlemler gerçekleşecektir. İşlemi yapamayacak durumda olan vatandaşlarımız bilgisi dışında olanlar varsa mutlaka bir gayrimenkul danışmanına danışarak hareket etmeleri gerekmektedir. Web tapu kilitleme işlemi mutlaka faydasını göreceğiz. Yani yanlış yapılacak, sahte yapılacak herhangi bir işlem varsa bunların önüne geçilmiş olacak. Hem vatandaşlarımız açısından, hem tapu müdürlükleri açısından oldukça önemli bir uygulama olduğu düşüncesindeyiz" şeklinde konuştu.

Tapunuz tehlikede olabilir! Güvenlik için bunu mutlaka yapın

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Uygulamayla kendi adına bulunan tapu bilgilerini dolandırıcılara karşı koruyacağını söyleyen Hasan Hüseyin Yetiş, "Devletin çıkartmış olduğu bu yeni uygulamadan çok memnunum. Herkesin yapmasını tavsiye ederim. Şu anda kendi kişisel bilgilerimi hiç kimsenin görmemesi beni çok mutlu ediyor ve bu dolandırılmayla alakalı önlem olabilmesi için de çok mutluyum. e-Devlet üzerinden bu uygulamayı annemlere de yapmayı düşünüyorum" dedi.

