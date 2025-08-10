Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
30°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Evlenecek gençler dikkat! Bakanlık açıkladı: İndirim geliyor

Aile Yılı kapsamında yapılan desteklere yenileri daha eklendi. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen projeyle, evlenecek gençlere indirim desteğinin büyüdüğü açıklandı. Anlaşmalı firma sayısı 1.137’ye ulaşırken, indirim kampanyasına 19 yeni marka daha katıldı. Peki kimler nasıl faydalanacak?

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 12:27
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 12:27

, kapsamında yürüttüğü Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile genç çiftlere yönelik desteklerini artıracaklarını duyurdu. Proje kapsamında, evlilik hazırlığındaki gençlere sunulan indirim desteği için anlaşma yapılan firma sayısı bini geçti.

İŞ BİRLİKLERİ BÜYÜDÜ, EVLENENE DESTEK!

Evlenecek gençlerin, ev kurma sürecinde maddi yüklerini hafifletmek amacıyla sürdürülen iş birlikleri, büyüdü. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar yerel düzeyde 1.098, ulusal düzeyde ise 39 firmayla indirim anlaşması sağlandı.

19 FİRMA DAHA KATILDI

Yeni yapılan anlaşmalar sayesinde, genç çiftlerin yararlanabileceği indirimli firma sayısı daha da arttı. İndirim desteğine 19 firma daha katıldı. Böylece, ulusal düzeyde indirim sunan firma sayısı 20’den 39’a yükseldi. Firmalar, genç çiftlere yüzde 10 ila yüzde 35 arasında değişen oranlarda indirim uygulayacak.

DESTEK KAPSAMINDAKİ FİRMALAR AÇIKLANDI

Yeni anlaşmalar kapsamında indirim desteği sunacak firmaların isimleri de duyuruldu. İndirim desteğine katılan yeni 19 firma şöyle: "Alfemo, Armis Yatak, Bambi, Divanev, Dizayno Home, Doqu Home, DS Damat, Enza, Gümüşsuyu, Gündoğdu Mobilya, Hatemoğlu, Kilim, Ndesign, Puffy, Saray Halı, Storish, Trendyol, Weltew, Yataş Bedding"

HEM EKONOMİK HEM SOSYAL DESTEK

Proje kapsamında yalnızca ekonomik değil, sosyal destekler de sunuluyor. Yeni evlenecek çiftlere, 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi sağlanırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevli uzmanlar tarafından evlilik öncesi ve sonrası eğitim hizmetleri de veriliyor.

İNDİRİMLERDEN NASIL YARARLANILIR?

İndirim fırsatlarından faydalanmak isteyen genç çiftler, kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabiliyor. Kampanyalarla ilgili detaylı bilgi ve indirim kodu oluşturma işlemleri için "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/kampanyalar" adresi ziyaret edilebiliyor.

TGRT Haber
