İşçiler otomobildeki müzik sesini duyunca 10. katta halay çekti

Adana’da Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde bir inşaatın 10'uncu katında çalışan işçiler otomobilden gelen müzik sesini duyunca kendini tutamadı. Bir işçi önce elindeki kerpetenle birlikte dans etmeye başladı.

Yerden metrelerce yükseklikte müziğin ritmine kapılan işçiye diğer arkadaşları da katılarak halay çekmeye başladı. İşçilerin tehlikeli oyunu cep telefonu ile çevredeki vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi. İşçiler halayın ardından işlerine devam etti.