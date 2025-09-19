Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Genç kadının midesinden çıkanlar şoke etti: Bu cisimleri ilk kez gördük

Ağrı'da Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) rahatsızlığı olan bir kadın kalem yutma şikayetiyle hastaneye yatırıldı. Genç kadının midesinden endoskopiyle iki kalem çıkarıldı. Operasyonu gerçekleştiren Dr. Öğretim Üyesi Adem Aslan ameliyata ilişkin açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 11:04

’da yaşayan 22 yaşındaki bir genç kadın kalem yutma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) rahatsızlığı bulunan kadının midesinden çıkanlar doktorları şaşırttı.

Genç kadının midesinden çıkanlar şoke etti: Bu cisimleri ilk kez gördük

Ailesi tarafından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen hastanın midesinde tespit edildi.

Genç kadının midesinden çıkanlar şoke etti: Bu cisimleri ilk kez gördük

İKİ KALEM ÇIKARILDI

Genel Cerrahi ekibince ertesi gün gerçekleştirilen yaklaşık bir buçuk saat süren endoskopi operasyonuyla genç kadının midesinden biri kurşun, diğeri tükenmez olmak üzere iki kalem çıkarıldı.

Başarıyla sonuçlanan operasyonun ardından hasta bir gün müşahede altında tutularak taburcu edildi.

Genç kadının midesinden çıkanlar şoke etti: Bu cisimleri ilk kez gördük

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Öğretim Üyesi Adem Aslan, ilk kez böyle bir vakayla karşılaştıklarını belirterek, "22 yaşındaki bayan hastamız kalem yutma şikayetiyle ilçe devlet hastanemize başvurmuştu. Tomografisinde midesinde yabancı cisim olduğu görüldü. Biz de tetkiklerimizde midesinde kalem olduğunu gözlemledik. Daha önce toplu iğne, kemik parçası gibi yabancı cisimlerle karşılaşıyorduk ama bu kadar uzun ve ince bir cisim ilk kez karşımıza çıktı. Midenin boşalması için bir gün bekledik ve ertesi gün yaptığımız endoskopide hastanın bir değil iki kalem yuttuğunu gördük. Yaklaşık bir buçuk saat süren işlemde kalemleri endoskopik yöntemle çıkardık. Hastamızın Obsesif Kompulsif Bozukluğu olduğu için ailesine yalnız bırakmamalarını ve bu tür cisimleri ortalıkta bulundurmamalarını tembih ettik. Bir gün müşahede altında tuttuktan sonra şifa ile taburcu ettik" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Henüz 14 yaşındaki çocuğun midesinden çıkan şoke etti! Erken müdahale uyarısı
ETİKETLER
#Yabancı Cisim
#Ağrı
#Kalem Yutma
#Obsesif Kompulsif Bozukluk
#Endoskopi
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.