TSK’dan NATO çıkarması! Türk Silahlı Kuvvetleri Almanya'da tatbikata katıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Almanya'da gerçekleştirilen NATO'nun "Steadfast Dart 2026" tatbikatına katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından NATO'nun "Steadfast Dart 2026" tatbikatına ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Müttefik ülke birlikleriyle tecrübelerimizi paylaşırken iş birliği ve birlikte çalışabilirlik faaliyetlerini pekiştirmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.