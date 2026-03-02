Menü Kapat
Lisede bıçaklı saldırı dehşeti: Ağır yaralanan öğretmen yaşamını yitirdi

Çekmeköy’de bir lisede 17 yaşındaki çocuk iki öğretmeni ve bir arkadaşını bıçakla yaraladı. Saldırıda ağır yaralanan öğretmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 1 öğretmen ile 1 öğrencinin tedavisinin ise sürdüğü kaydedildi.

Lisede bıçaklı saldırı dehşeti: Ağır yaralanan öğretmen yaşamını yitirdi
Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda 17 yaşındaki F.S.B., öğretmenler 44 yaşındaki Fatma Nur Çelik ve 52 yaşındaki Z.A. ile arkadaşı 15 yaşındaki S.K.'yi bıçakladı.

44 YAŞINDAKİ ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı öğretmen ve öğrencinin ise tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren F.S.B. olay yerinde gözaltına alınırken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk Eğitim Sen olarak süreci yakından takip ediyor, yaralı meslektaşımıza ve öğrencimize acil şifalar diliyoruz. Bu olay bir kez daha göstermiştir ki okullarımızdaki güvenlik zafiyetleri giderilmeli, her okulumuzda yeteri sayıda güvenlik personeli istihdam edilmeli, eğitim çalışanlarına şiddete yönelik müeyyideler tavizsiz şekilde uygulanmalıdır."

#bıçaklı saldırı
#Çekmeköy
#Okulda Şiddet
#Öğretmene Saldırı
#Eğitimde Güvenlik
#3. Sayfa
