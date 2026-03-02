Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga dehşeti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki grup arasında dehşet anları yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Mağralı Mahallesi Ökkeş Caddesi üzeri oldu.

Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 18 yaşındaki M.B., yanında bulunan bıçakla 18 yaşındaki İ.Ş.'yi başından yaraladı. Olayda 17 yaşındaki R.Ş. ve 17 yaşındaki M.A. da yaralanırken M.A.'nın kolunun kırıldığı öğrenildi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli olay yerinden kaçarken, polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.